Brahim, otro 'problema' para Arbeloa en el Real Madrid

La gran actuación del atacante madridista con Marruecos, pese a fallar un penalti decisivo en la final contra Senegal, pone al técnico blanco en un aprieto a la hora de conformar su once

El Real Madrid ha comenzado a preparara este jueves su próximo compromiso que le llevará hasta el Estadio de la Cerámica para enfrentarse al Villarreal el próximo sábado a las 21:00 horas, partido para el que Álvaro Arbeloa tiene su primer problema con la vuelta de Brahim Díaz, que hoy se ha ejercitado por primera vez tras regresar de la Copa África, donde ha sido uno de los jugadores más destacados y pidiendo paso en el conjunto blanco.

Arbeloa ha podido ver de cerca al internacional marroquí, que si no hay contratiempo de última hora será una de las novedades de la lista de convocados. El atacante vuelve tras la dura derrota en la final ante Senegal en la que fue protagonista, de forma negativa, tras un penalti que chutó a lo 'Panenka' en el tiempo añadido antes de caer en la prórroga.

Momento duro a nivel personal ante el que su técnico en el Real Madrid quiso mostrarle cariño. "Ha hecho un torneo excepcional. Si Marruecos llegó a la final es en un porcentaje muy alto por el torneo que ha hecho Brahim. Con muchísimas ganas de recibirle y darle un abrazo. Es un chico con muchas capacidades y nuestra fuerza de jugar se puede adaptar en varios puestos. Los compañeros tienen ganas de darle un abrazo", señaló.

Rodrigo, todavía con molestias musculares

El brasileño Rodrygo participó de forma parcial al no estar del todo recuperado de sus molestias musculares y que le hacen ser duda ante el Villarreal. Rodrygo arrastra problemas desde la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid, forzó para tener minutos en la final ante el Barcelona y, desde entonces, no ha formado parte de las convocatorias para recuperarse por completo.

Asencia aguanta el dolor en su tibia derecha

Asencio apunta a jugar ante el Villarreal a pesar del dolor que sufre en la tibia y que ya le hizo ser sustituido al descanso del partido del martes en Liga de Campeones contra el Mónaco. El central llevó a cabo una parte del entrenamiento con el grupo en la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas y Arbeloa cuenta con él para un centro de la defensa en el que Dean Huijsen es el único 100 % sano.

David Alaba acumula minutos residuales tras encadenar lesiones musculares; Antonio Rüdiger, con problemas en la rodilla desde la Supercopa de España, no está previsto que se recupere a tiempo para el partido liguero; y Militao aún tiene dos meses y medio por delante de recuperación de una rotura muscular en el bíceps femoral.

Además, una alternativa para la defensa, Aurelien Tchouaméni, no estará disponible por sanción, tras acumular cinco amarillas esta temporada en LaLiga. Tampoco, por lesión, estarán disponibles Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold.