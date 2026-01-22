Mourinho calienta el partido ante el Real Madrid con declaraciones en referencia a Álvaro Arbeloa

José Mourinho aviva la tensión antes del decisivo enfrentamiento entre Benfica y Real Madrid, enviando mensajes que dan de qué hablar

El Benfica de José Mourinho volvió a tropezar en la Champions League tras caer por 2-0 ante la Juventus en Turín, en un encuentro correspondiente a la séptima jornada de la fase liga. Los goles de Marcus Thuram y Weston McKennie certificaron un triunfo que refuerza la candidatura del conjunto italiano y deja al equipo lisboeta contra las cuerdas en Europa.

Una primera mitad marcada por la cautela

El duelo comenzó con un ritmo contenido, con ambos equipos priorizando el orden defensivo y evitando conceder espacios cerca de sus áreas. La Juventus fue la primera en avisar, con un activo Kenan Yildiz, que desde el costado izquierdo buscó generar peligro con centros y disparos lejanos. El guardameta Trubin respondió con seguridad ante los primeros intentos del atacante turco, que se erigió como el principal foco ofensivo de los locales.

El Benfica, por su parte, tardó en entrar en el partido. Su ocasión más clara del primer acto llegó tras una recuperación en el centro del campo que terminó con un remate de Sudakov, bien neutralizado por Di Gregorio, mientras la zaga juventina evitaba el rechace posterior. Fue un primer tiempo espeso, con pocas oportunidades y mucho respeto mutuo.

Eficacia bianconera tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, la Juventus dio un paso adelante y comenzó a imponer su mayor intensidad. El gol abrió el partido y permitió a los italianos jugar con mayor tranquilidad. Thuram aprovechó una acción bien elaborada para adelantar a los suyos, mientras que McKennie terminó de sentenciar el choque con una llegada desde segunda línea.

El Benfica intentó reaccionar, pero se mostró falto de claridad y precisión en los metros finales. La sensación fue la de un equipo atenazado por la presión de los resultados y sin margen de error.

Un Benfica al borde de la eliminación

Con esta derrota, el conjunto portugués se queda con seis puntos de 21 posibles, ocupando una posición muy retrasada en la clasificación general. Sus opciones de acceder al play-off de octavos son mínimas y pasan por un auténtico milagro en la última jornada. El escenario es claro: solo ganar al Real Madrid le permitiría mantener vivas sus esperanzas europeas.

La situación deportiva ha generado un clima de tensión alrededor del club y de su entrenador, José Mourinho, que no ha logrado enderezar el rumbo desde su llegada al banquillo lisboeta.

Las palabras de Mourinho y el trasfondo del Real Madrid

Como suele ser habitual, Mourinho volvió a dejar titulares fuera del terreno de juego. En rueda de prensa, el técnico portugués lanzó un mensaje crítico hacia la tendencia de algunos grandes clubes de apostar por entrenadores con poca experiencia. Sin citar nombres, muchos interpretaron sus palabras como una referencia velada al Real Madrid y a Álvaro Arbeloa, actual técnico blanco.

El propio Mourinho reconoció que no descartaría entrenar algún día a la Juventus, al tiempo que reivindicó el valor de los entrenadores con trayectoria contrastada en la élite.

Un duelo decisivo en Lisboa

La última jornada de la fase liga enfrentará al Benfica y al Real Madrid el próximo 28 de enero en Lisboa. El equipo blanco buscará asegurar su clasificación directa a los octavos de final, mientras que los portugueses se jugarán su continuidad en Europa. Un partido cargado de simbolismo, tensión y narrativa, con Mourinho y Arbeloa como protagonistas indirectos.

Mientras la Juventus avanza con paso firme y mira incluso al top 8, el Benfica se asoma peligrosamente al abismo europeo, consciente de que ya no depende de sí mismo para seguir soñando en la Champions League.