Un árbitro de Segunda, investigado por presunta agresión sexual y apartado por la RFEF

El colegiado, según ha informado el diario La Nueva España, se hizo pasar por policía y lucía distintivos policiales. La Real Federación Española de Fútbol ha decidido suspenderlo de toda actividad "con carácter inmediato"

Este lunes, el diario La Nueva España sacaba a la luz una información en la que apuntaba que un colegiado asturiano de entre 30 y 40 años estaba siendo investigado por una presunta agresión sexual a una prostituta. Estos hechos habrían ocurrido hace aproximadamente 15 días y tras los cuales, el colegiado habría sido detenido gracias a la denuncia de la mujer de origen latinoamericano y que se encontraba en situación irregular en España.

El mencionado diario también ha informado de que tras ser detenido y puesto posteriormente en libertad, el colegiado investigado por una presunta agresión sexual a una prostituta, habría pitado un partido de LaLiga Hypermotion.

El colegiado se habría hecho pasar presuntamente por policía

El citado diario también apuntó que supuestamente el colegiado se habría hecho pasar por policía y habría aprovechado los distintivos policiales que lucía en su camiseta para "llevar a cabo sus amenazas diciéndole que si no accedía a las prácticas sexuales propuestas tendría problemas debido a su situación irregular en el país". El diario asturiano también informa que la Policía Nacional llevó a cabo el registro de la vivienda del árbitro en busca de otros uniformes de diferentes cuerpos policiales que habría podría haber usado para repetir las prácticas citadas anteriormente.

La RFEF toma medidas contra el árbitro investigado por presunta agresión sexual

La Real Federación Española de Fútbol no ha tardado en reaccionar a la lluvia de informaciones en relación a esta investigación en la que estaría implicado un árbitro asturiano por presunta agresión sexual a una prostituta. La RFEF ha informado este mismo lunes por la tarde que en base a la normativa interna, procede a abrir un expediente de investigación y de manera cautelar suspende al colegiado de manera inmediata hasta que se resuelva todo el proceso.

Comunicado de la RFEF en respuesta a la investigación por presunta agresión sexual de un árbitro de Segunda división

Este es el comunicado emitido por la RFEF: "La Real Federación Española de Fútbol, a raíz de unas publicaciones en las últimas horas en diversos medios de comunicación, ha conocido este lunes la detención de un árbitro profesional de Segunda división. En base a la normativa interna, y a efectos de aclarar los hechos publicados, se ha procedido a la apertura de un expediente de investigación y, como medida cautelar, el árbitro en cuestión ha sido suspendido de toda actividad con carácter inmediato hasta la resolución del proceso".