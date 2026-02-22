Sin tiempo para descansar, el Atlético de Madrid ya preparar la 'final' ante el Brujas

El Atleti afronta un vital choque ante el Brujas en menos de tres días y por eso mismo esta misma mañana el conjunto rojiblanco ha comenzado a trabajar en él tras ganar anoche al Espanyol

Los jugadores del Atleti celebran uno de los goles ante el Espanyol.Imago.

Sin tiempo que perder el Atlético de Madrid se ha puesto esta mañana manos a la obra para comenzar a preparar el importante duelo frente al Brujas, que se disputará este martes a las 18:45 horas y donde los de Diego Pablo Simeone intentarán lograr la clasificación para los octavos de final de la Champions League tras el 3-3 de la ida.

Apenas 12 horas después de concluir el choque ante el Espanyol en el Metropolitano, donde los rojiblancos vencieron 4-2 a los pericos logrando así ampliar el colchón de la Champions hasta los seis puntos con respecto al Betis, los futbolistas rojiblancos han vuelto a ponerse la ropa de entrenamiento y han saltado al césped aunque los titulares del choque de anoche han trabajo a menor intensidad llevando a cabo una sesión de recuperación en el gimnasio.

Los suplentes y los que no tuvieron minutos sí completaron el entrenamiento en el terreno de juego con Julián Álvarez entre ellos. Cabe recordar que tanto Pablo Barrios como Nico González, ambos lesionados, no están disponibles para la cita ante el Brujas.

Clément Turpin, árbitro para la 'final' ante el Brujas

El francés Clément Turpin arbitrará este martes el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Brujas en el estadio Metropolitano de la capital española, después de que la ida acabara en 3-3.

Turpin estará asistido por sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages, en las bandas, y por Eric Wattellier, en el VAR, según informa la UEFA en su página web. Será la sexta ocasión en la que este colegiado francés pita al Atlético de Madrid en la máxima competición continental, con un saldo de una victoria, dos derrotas y dos empates.

La última ocasión fue en marzo de 2025 en los octavos de final frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con victoria blanca por 2-1. Turpin dirigió por primera vez al conjunto rojiblanco en diciembre de 2016 en la fase de grupos en Múnich ante el Bayern, con victoria germana por 1-0.

En diciembre de 2020, también en la misma ronda y con el mismo rival, el Atlético empató en casa (1-1) y, un año después, obtuvo la victoria a domicilio por 1-3 ante el Oporto. También en la fase de grupos dirigió al club madrileño en octubre de 2022 en el Metropolitano, con empate a dos ante el Bayer Leverkusen.