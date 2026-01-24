Giráldez aclara la situación de Jutglà: "Está evolucionando y tenemos que tener paciencia y tranquilidad con él"

El técnico del Celta ha analizado cómo están sobrellevando sus jugadores la carga de minutos en una temporada muy diferente por competir en la Europa League, así como la situación particular de algunos como Burcio o el delantero catalán

Ha hablado largo y tendido Claudio Giráldez en la rueda de prensa previa al choque ante la Real Sociedad, y no solo del mercado de fichajes y de la posibilidad de recuperar a Fer López, sino también de lo que espera del choque de Anoeta, para el que ha anunciado rotaciones. "Los que jugaron todo es un esfuerzo un poquito mayor, pero creo que han recuperado bien, tenemos la sensación de que todo el mundo ha recuperado bastante bien, o la gran mayoría. Va a ser importante este tiempo hasta el partido de mañana para seguir en ese proceso de recuperación y saber qué sensaciones tienen. Habrá que hacer alguna modificación para garantizar que tenemos recursos de inicio y de banquillo con plenas garantías".

Repetirá lo de Mingueza en el centro del campo

"Bien, creo que estuvo bien, muy generoso en el esfuerzo, ocupando bien situaciones defensivas. En ataques sabemos que luego tiene capacidad de pase, que es capaz de sorprender en posicionamientos jugando ahí. Como dije desde la salida de Fran, es uno de los recursos que tenemos para esa posición y ya antes de la salida de Fran Beltrán algún partido ya intercambió esa posición para poder jugar ahí. Creo que a veces estamos adaptados a poder jugar ahí dentro y es un recurso más del equipo y es un recurso más que él añade a su mochila y a la cantidad de herramientas que ya tenía como jugador. Creo que también le hace ser más rico, más difícil de defender, más difícil de detectar por los rivales y es un recurso para nosotros en esta segunda vuelta".

Espera continuidad en el juego del equipo

"Estamos siendo capaces de adaptarnos mejor a los distintos momentos de los partidos, eso es el continuo, evidentemente, y asumir que por muchas circunstancias a veces no podemos tener la continuidad ofensiva que nos gustaría en el juego. Como decía muchas veces, porque los rivales nos conocen más, ajustan de una manera, nos respetan más también en nuestra forma de jugar este año, más cerca de situaciones de duelo de pares, quitándonos más tiempo. Es más complicado muchas veces tener la continuidad que nos gustaría, también por perfiles de jugadores, y estamos siendo capaces de sentirnos cómodos en más escenarios, que creo que eso hace que el equipo crezca y sea más rico. Y siempre con el nivel de exigencia de que queremos tener más control y más momentos de lo que queremos realmente que pase en cada partido y eso es un poco el siguiente giro de tuerca que queremos conseguir en este momento de la temporada".

Hay muchas diferencias entre el año pasado y este

"La verdad que es un abismo la diferencia entre lo que pasó el año pasado y este. Son situaciones distintas, tenemos competiciones distintas. El año pasado había más Copa del Rey, este año tenemos Europa entre semana. También el año pasado coincidió que estábamos con muchas bajas en ese momento, este año tenemos toda la plantilla disponible. Creo que el mercado está siendo más tranquilo en ese aspecto, no fue tan loco como el del año pasado. Y creo que también nosotros como cuerpo técnico hemos aprendido a gestionarlo mejor, a verlo de otra manera y a no darle tanta importancia seguramente a lo que pasa fuera del campo y más a lo que pasa en el campo. Y luego pues que creo que el equipo también es más maduro y es capaz de, sin estar bien en algunos momentos, es capaz de competir y de sacar resultados".

Cómo está Pablo Durán

"Las primeras semanas sí lo está entrenando con normalidad. Sí que tiene adaptaciones fuera, en el fisio y en el gimnasio, pero en el campo está entrenando con normalidad. Si no, pues tampoco podría jugar con la normalidad que lo está haciendo. Creo que está muy cómodo con la... no sé cómo llamarlo, el vendaje. No es que no sea un vendaje, es una especie de hombrera que tiene ahí y cada vez está más naturalizado a esta situación".

Espera más refuerzos en el centro del campo

"Te voy a contestar lo mismo que le contesté a Santi, es decir, a ver qué habla el mercado, a ver qué dice, a ver qué opciones hay. Tengo claro que tenemos una plantilla larga, que tenemos recursos, que confío en los jugadores que tengo y no vamos a incorporar a nadie por incorporar. Es lo que tengo claro y evidentemente no vamos a incorporar a 10 jugadores aquí a final de mercado. Veremos qué pasa y estaremos atentos esta semana y hay que tener confianza en la plantilla que tenemos y en la dirección del club para ello".

Cambia el rol de Burcio si llega Fer López

"Lo valoraremos, como te decía antes, queremos que Burcio, que Antañón, que Óscar, que Ángel, que muchos jugadores del Fortuna estén cerca de nosotros, que haya huecos para ellos también, va a depender del número de jugadores en la plantilla. Es muy difícil entrenar con muchos más jugadores de los que tenemos para que pueda tener calidad el entrenamiento y dependerá un poco de todo, ya no solo de la incorporación de Fer, sino de cómo quede la plantilla en cuanto a número estructurado, de qué pasa también con el Fortuna, si incorpora también o no, bueno, de otras situaciones. Pero es una posibilidad que incorporando Fer o cualquier otro jugador de la posición pueda seguir con nosotros".

Estado físico de Jutglà

"Está evolucionando y tenemos que tener paciencia y tranquilidad con él. Otro día estimábamos que tenía que entrar en convocatoria y veremos hoy si está disponible o no. Disponible está, que está entrenando".