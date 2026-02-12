El Celta de Vigo ya se frota las manos con Aldrine Kibet: otra exhibición para llamar a la puerta de Giráldez

El joven extremo keniano, de solo 18 años, volvió a ser decisivo en la Copa del Rey Juvenil para remontar ante el Athletic y conducir a los celestes a la 'Final Four', tras haber debutado la pasada jornada con el Celta Fortuna en Primera RFEF

La apuesta del Celta de Vigo por su cantera está fuera de toda duda. Claudio Giráldez ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de dar paso a los jóvenes talentos que se forman en A Madroa, haciendo debutar esta temporada a Óscar Marcos, Antañón, Ángel Arcos, Hugo Burcio o Meixús. Pero hay otra perla que comienza a llamar con fuerza la atención: Aldrine Kibet. Un fichaje del pasado verano que tras unos meses de adaptación ha tomado velocidad de crucero en su progresión para dar el salto al fútbol profesional.

El habilidoso extremo de 18 años aterrizó tras dos campañas en la academia internacional dependiente del Nástic de Tarragona sin poder jugar en partido oficial, al no tener la mayoría de edad. Pese a ello, estuvo el pasado mes de mayo en la Copa de África sub 20, y este pasado mes de noviembre incluso debutó con la selección absoluta de Kenia al ser convocado por el ex céltico Benni McCarthy, mientras se asentaba en el Juvenil A celeste.

"Puede dar muchas tardes de gloria al Celta"

En un principio, al ser anunciada su contratación hasta 2029, el Celta de Vigo apuntó que se trataba de un refuerzo para el filial, destacando entre sus calidades su “velocidad, habilidad con el balón y olfato goleador”. Y todo apunta a que efectivamente podría sumarse de lleno al plantel que dirige Fredi Álvarez en este segundo tramo de la temporada, tras debutar el pasado fin de semana en Primera RFEF en los últimos minutos del empate a cero ante la Ponferradina en El Toralín.

Ya antes de dicho estreno, el entrenador del Celta Fortuna dejaba claro que se trata de un futbolista en el que hay depositadas muchas esperanzas. "Todos esperamos mucho de él. Cuando el club apuesta por un chico africano de este nivel tenemos que tener paciencia y calma pero creo que es un chico que puede dar muchas tardes de gloria aquí al Celta. Llama la atención desde los primeros días que vino con nosotros, llamó mucho la atención en cuanto a su nivel, en cuanto a su capacidad", destacó.

Golazos y asistencias en la Copa del Rey Juvenil

Pero es en la Copa del Rey juvenil donde Aldrine Kibet se está destapando. Ya fue clave para remontar la primera eliminatoria ante el Villarreal (2-1), revolucionando el partido tras salir desde el banquillo. Y en octavos, frente al Atlético de Madrid, partió como titular para ser clave en la victoria por 4-3 con una asistencia y un golazo tras jugada personal. No se de extrañar que este pasado miércoles todos los ojos buscaran de nuevo al africano en el duelo de cuartos frente al Athletic. Y el extremo respondió a lo grande.

Una vez más, marcó la diferencia para conducir a los juveniles celestes a la 'Final Four', donde se medirán en semifinales a un Real Betis que viene de apear al Real Madrid. Kibet igualó el partido tras un espectacular gesto técnico en el área y una gran definición con su pierna diestra. Y en la segunda mitad, certificó la remontada con una genial asistencia con el exterior que puso en bandeja a Ángel Davila su quinto tanto en la competición.

¿El relevo de Bryan Zaragoza?

Muchas se preguntan ahora hasta dónde puede llegar el joven internacional keniano en sui primera campaña en las filas del Celta de Vigo. Incluso hay quien lo ve muy cerca ya del primer equipo. El hecho de que no se firmarse en enero a un sustituto de Bryan Zaragoza, que rompió su cesión y se marchó a la Roma, podría abrir esa posibilidad pues se trata de un jugador de un perfil similar, desequilibrante en el uno contra uno.