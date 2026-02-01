Alderine Kibet sorprende al Celta de Vigo, que se frota las manos: "Todos esperamos mucho de él"

El joven futbolista del Celta dio un paso más en su adaptación al fútbol español y fue convocado por primera vez con el Celta Fortuna, aunque no jugó. Aún así, su técnico y compañeros desvelaron el gran potencial que tiene el keniata a sus 18 años

El Celta de Vigo fue uno de los equipos más activos en el pasado mercado de fichajes. Bryan Zaragoza, Radu, los refuerzos de Ilaix Moriba y Borja Iglesias fueron entre otros los movimientos más destacados del cuadro de Claudio Giráldez que, además, también hizo un gran trabajo de cara al filial. Uno de los jugadores más llamativos que recalaron en el Fortuna fue Alderine Kibet, un centrocampista keniata de tan solo 18 años que ha despertado interés en A Madroa. Mientras que se adaptaba al equipo vigués, Kibet ha estado dando pasitos en las categorías inferiores, llegando el pasado sábado a ser convocado por primera vez con el Celta Fortuna. Aunque no jugó, su presencia fue lo más destacado en la victoria del cuadro de Fredi Álvarez que vaticinó que Alderine Kibet "todos esperamos mucho de él".

Alderine Kibet apunta muy alto con el Celta: "Es un chico que puede dar muchas tardes de gloria aquí al Celta"

El entrenador del Celta Fortuna, Fredi Álvarez, destaca el gran potencial que tiene Kibet que cumplió su primera convocatoria en el filial celeste. "La adaptación de Kibet va a ser un poco más simple y más sencilla que la de los demás. Es un chico que ya estuvo en España, ya conoce el idioma, más o menos nos sentimos que nos entiende. Entonces creo que va a costarle un poquito menos", comenzó diciendo el técnico acerca del centrocampista keniata que sigue arrastrando unos problemas en la rodilla que le impiden entrenar con normalidad. "Todos esperamos mucho de él. Anda ahí con un problema de una rodilla, que le está dando la lata a la hora de entrenar, no está entrenando del todo bien. Pero cuando el club apuesta por un chico africano de este nivel tenemos que tener paciencia y calma pero creo que es un chico que puede dar muchas tardes de gloria aquí al Celta", destacaba Fredi Álvarez. " Llama la atención desde los primeros días que vino con nosotros, llamó mucho la atención en cuanto a su nivel, en cuanto a su capacidad", sentenció acerca del africano.

Coke Carrillo sobre Kibet: "Es muy joven, pero se le ven unas cualidades increíbles"

Quién también se pronunció acerca de Alderine Kibet fue su compañero Coke Carrillo, que volvió a dejar la portería a cero en la victoria del Celta Fortuna por 2-0 ante Unionistas. "Es un chaval que tiene mucha personalidad, mucho desparpajo. Desde que toca el primer balón se le ven cosas. Como dijo Fredi hay que tener calma con él. Es muy joven pero se le ven unas cualidades que son extraordinarias", destacaba.