Alineaciones Getafe - Celta de Vigo: Alineación probable de Getafe y Celta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports

El conjunto de Bordalás recibe al de Giráldez en El Coliseum en un partido en el que podría haber novedades en ambos onces titulares, sobre todo en el conjunto gallego, ya que vienen de disputar el duelo de Europa League el pasado jueves

El Getafe recibe hoy a las 18:30 al Celta de Vigo, en el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports. En este sentido, los de Bordalás vuelven al Coliseum tras el empate cosechado en el último partido del campeonato doméstico ante el Girona en Montilivi, donde vio puerta uno de los fichajes, Luis Vázquez. Por su parte, el equipo de Giráldez viaja a la capital de España tras las buenas sensaciones que dejó Fer López en el partido de Europa League, que apunta al once titular tras confirmar su regreso al conjunto gallego.

Bordalás, a la espera de Borja Mayoral

De esta manera, Bordalás confirmó las novedades en la convocatoria para recibir al Celta de Vigo: "Hay buenas noticias porque los jugadores están bastante bien. Quizás algunos no lleguen para este encuentro, pero en el caso de Abqar, ya está trabajando con el grupo. Estamos contentos por ir recuperando a futbolistas importantes que habíamos perdido. Veo al equipo con energía y muy enchufado. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido del domingo para intentar hacer feliz a nuestra afición".

Por ello, todo apunta que David Soria comenzará bajo palos en El Coliseum. Por delante, Bordalás podría iniciar con Kiko Femenía, Duarte, Djené, Romero y Juan Iglesias. Por otro lado, Luis Milla, Mario Martín y Mauro Arambarri apuntan a estar en el centro del campo. De esta manera, Luis Vázquez, que viene de estrenarse con la camiseta del Getafe viendo puerta, estaría en la punta de ataque junto con Satriano, otra de las incorporaciones que ha firmado la dirección deportiva.

Claudio Giráldez, ante la posible titularidad de Fer López

Por su parte, Claudio Giráldez valoró la forma de juego del Getafe: "Hay que entender muy bien a nivel táctico, ofensivo y defensivo, lo que hay que hacer. Tenemos que respetar y aceptar las armas que ellos tienen. Va a haber similitudes con el partido de la primera vuelta porque el Getafe tiene clara su identidad y nosotros también. Luego, hay muchos jugadores distintos. Estaba Uche en aquel partido y nosotros también hemos cambiado. Espero que demostremos que somos mucho más maduros de lo que fuimos en ese partido".

De esta manera, Radu podría comenzar en la portería ante el Getafe. Tras ello, Starfelt, Javi Rodríguez y Ristic podrían formar la línea defensiva. De esta manera, en el centro del campo podrían situarse Mingueza, Román, Ilaix Moriba y Carreira. Por ello, Fer López podría ser titular en El Coliseum, donde estaría acompañado en la parte de arriba con Pablo Durán y Borja Iglesias.

Onces posibles de Getafe y Celta de Vigo

Getafe: David Soria, Kiko Femenía, Duarte, Djené, Romero, Juan Iglesias, Luis Milla, Mario Martín, Arambarri, Luis Vázquez, Satriano.

Celta de Vigo: Radu, Javi Rodríguez, Starfelt, Ristic, Carreira, Ilaix Moriba, Román, Mingueza, Fer López, Pablo Durán, Bryan Zaragoza