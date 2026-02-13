Claudio Giráldez zanja la polémica con el técnico del Espanyol: "No sé si está enfadado conmigo o no"

El entrenador del Celta de Vigo quiere pasar página de sus declaraciones comparando los estilos de ambos equipos y apuesta por centrarse "en lo futbolístico", admitiendo que tienen que mejorar sus actuaciones recientes ante el cuadro perico

El Celta de Vigo atraviesa por su peor racha de la temporada en LaLiga, después de haber sumado tan solo un punto de los últimos 9 en juego. Pero, a pesar de ello, los celestes tienen este sábado en su mano la posibilidad de asaltar la sexta plaza que asegura un billete para Europa. La misma solo está a un punto de distancia y están en poder de un Espanyol que suma ya cuatro derrotas consecutivas y seis jornadas sin vencer, siendo precisamente el rival al que el cuadro gallego rendirá visita a partir de las 14:00 horas.

Como telón de fondo, además, muchos no olvidan la polémica de la primera vuelta, cuando Claudio Giráldez lanzó un dardo a Manolo González, técnico perico, al comparar los estilos de juego de ambos equipo y asegurar que él nunca planearía los partidos "como hace el Espanyol”, por lo que luego pidió disculpas.

Al respecto, el entrenador del Celta de Vigo apostó por pasar página. “Lo importante es que nos han ganado los tres partidos desde que yo estoy aquí. Nos tenemos que centrar en lo futbolístico, hemos cometido errores en declaraciones a la hora de interpretar cosas que no tienen demasiada importancia. Lo importante es quien gane en el fútbol”, manifestó.

Elogios al Espanyol

“Nos han ganado los tres partidos, tenemos que buscar recursos para mejorar esas actuaciones e insistir en cosas que hemos hecho bien en esos partidos. Es un rival muy complicado para cualquier equipo de esta competición, que está haciendo una temporada brillante. Tenemos que estar muy bien para poder ganar en un estadio en el que el año pasado perdimos 3-1 y fue un día de ingrato recuerdo para nosotros”, añadió.

Además, el de Porriño dijo desconocer si Manolo González sigue molesto por sus declaraciones a la conclusión del duelo que ambos disputaron en Balaídos a finales de noviembre. “No sé si está enfadado conmigo o no, es una persona que me cae bien y tenemos amigos en común. Aclaré la situación en su momento y no tiene más importancia”, incidió Giráldez, quien elogió a un Espanyol que está sexto "por méritos propios".

Espera otro partido "muy distinto"

“Los números hablan por sí mismos, es un equipo con las ideas muy claras y que está sexto en una liga tan complicada como la española. Me parece que tiene un mérito terrible”, destacó el preparador celeste, que auguró que el partido será “muy distinto” al que perdieron (3-1) la pasada temporada en Cornellà porque ambos equipos están en “otra situación” a nivel clasificatoria, apuntando a la eficacia de cara a gol como uno de los motivos para que todavía no hayan puntuado ante el equipo dirigido por Manolo González.

La posible titularidad de Matías Vecino

“Ellos han acertado más que nosotros y se han llevado esos tres partidos. Creo que hemos hecho muchas cosas bien, pero no hemos acertado en lo importante”, expuso Giráldez, quien abrió la puerta de la titularidad al internacional uruguayo Matías Vecino, uno de sus refuerzos invernales.

“Es verdad que necesita un tiempo de adaptación en cosas tácticas, pero a lo mejor su experiencia le permite competir ya porque es un jugador que tiene mucha carga de partidos encima, de partidos importantes. Estoy contento con cómo está entrenando, con una predisposición máxima a ayudar”, sentenció.