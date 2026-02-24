LaLiga confirma dos horarios importantes para Sevilla y Betis

La designación de fecha y hora para la jornada 29 ha resultado favorable para nervionenses y verdiblancos, que reciben al Valencia y visitan al Athletic, respectivamente

LaLiga ha hecho oficial en la mañana de hoy los horarios de la jornada 29 del campeonato liguero, la última antes del parón de la competición por los compromisos internacionales de cara al Mundial 2026.

Una jornada con compromisos importantes para Sevilla y Betis, que, en pos de sus objetivos, necesitan conseguir resultados positivos para afrontar las semanas sin competición con una sonrisa y la recta final de la temporada con la moral alta.

El Sevilla recibe al Valencia el sábado 21 de marzo

De ese forma, los nervionenses afrontan una cita determinante en un mes de marzo complicado por las salidas a La Cartuja y al Camp Nou, pues reciben en el Ramón Sánchez-Pizjuán al Valencia, a día de hoy rival directo por la salvación.

En esta ocasión, LaLiga no se la ha jugado a los nervionenses con un horario fuera del fin de semana y lo ha ubicado en 'primer time' para que el Sevilla pueda contar con el máximo apoyo de su afición.

Así las cosas, el encuentro contra los 'Che' se disputará en Nervión el sábado 21 de marzo de 2026, a partir de las 21:00 horas, y será retransmitido por plataforma de pago, más concretamente por Movistar +.

Cabe apuntar que el partido previo es la visita al Barcelona, que está fechada para el domingo 15, por lo que los pupilos de Almeyda tendrán tiempo de sobra para preparar el duelo contra el Valencia, en el que, como ocurre con la visita de Rayo, el Sevilla está obligado a ganar.

El Betis visita al Athletic el domingo 22 de marzo

El Betis, por su parte, se desplaza a San Mamés para medirse contra el Athletic, con la oportunidad de dar un golpe en la mesa en la clasificación y vengar la derrota sufrida en La Cartuja contra los 'Leones'. Este encuentro se jugará el domingo 22 de marzo, en la tercera franja horaria, es decir a las 18:30 horas. El duelo será emitido por DAZN.

En el caso de los verdiblancos cabe apuntar que dispondrán de menos margen para centrarse en esta cita, pues entre semana afronta la vuelta de los octavos de final de la Europa League, con rival todavía a expensas de que se cierren los 'play offs' en los próximos días.