Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay: "Necesito respirar, necesito volver con mi familia"

El técnico de la 'Albirroja' aseguro que no sabe si seguirá al frente de la selección ya que "Paraguay tiene que crecer y el crecimiento viene con dolor" y debe ver si están preparados para ello

Paraguay estaba desolada nada más acabar el partido y certificar su eliminación en los octavos de final del Mundial pero al mismo tiempo con la sensación de haberlo dado todo y haber caído con la cabeza bien alta ante una de las favoritas del torneo como Francia. Por ello, cuando le preguntaron a Gustavo Alfaro, seleccionador paraguayo, que si continuaría al frente de la 'Albirroja' después del Mundial, el técnico argentino pidió tiempo para que "la espuma baje".

Y es que Gustavo Alfaro confesó que le había dicho a su esposa y sus dos hijas que tras el Mundial iba a dejar los banquillos hace ya unos años, pero apareció la oportunidad de Ecuador para Qatar 2022 y luego la de Paraguay para 2026, por lo que también necesita ver las cosas con perspectiva junto a su familia. "Necesito respirar, necesito volver con mi familia", declaró durante la rueda de prensa tras el partido que Francia ganó por 1-0 en Filadelfia.

"No te puedo responder eso", zanjaba a la pregunta de si estaba anticipando su renuncia al banquillo de la selección. Alfaro, quien cumplirá 63 años el próximo 14 de agosto, llegó al banquillo de la selección paraguaya en agosto de 2024 y logró encarrilar el camino de Paraguay en las eliminatorias sudamericanas hasta obtener la sexta y última plaza directa por Sudamérica para el Mundial de 2026.

"Yo quería intentar una revolución", reconocía el técnico tras asumir la decepción por la eliminación de Paraguay, motivo por el que se va del Mundial "con gran dolor".

Además, el seleccionador informó que el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, bajó al vestuario y le pidió "una segunda ronda", lo que dijo que fue la primera vez que hablaron de este tema delante de los jugadores.

"Es una decisión de familia, no es una especulación bajo ningún punto. Para seguir acá, con lo que se hizo hasta acá no alcanza para el Mundial 2030", aseveró.

Alfaro también tuvo tiempo para destacar el buen papel que dejó Paraguay en su regreso a un Mundial: "Paraguay obligó a Francia a pelear hasta el final. Nos vamos con esa sensación de haber eliminado a Alemania y haber perdido con lo justo con un penal de VAR contra el número uno del mundo".

Acerca de ese penalti, Alfaro dejó sus dudas ya que era la pierna del defensor la que "estaba puesta" en el suelo y fue el jugador francés quien impactó en ella.

"Yo quería llegar al break (pausa de hidratación) cero a cero porque ya estaban por entrar Ávalos y Mauricio para ir a buscar el partido al final con velocidad, y viene justo la jugada del penal y te termina dejando sin nada", lamentó.

Por último, Alfaro concluyó la comparecencia pidiendo que "la plata que se pueda ganar acá se revierta en obras y en el fútbol formativo" para desarrollar el fútbol paraguayo, que indicó que no tiene una política clara de dónde ir. "En un año y 10 meses fuimos capaces de cambiar una realidad... Crecer genera dolor. Paraguay tiene que crecer y el crecimiento viene con dolor. ¿Estamos preparados para eso?", sentenció.