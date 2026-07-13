Rafa Nadal no se detiene: ZEL y su Academia crecen a pasos agigantados

El extenista mallorquín aprovecha su nueva vida tras la retirada para convertir su método competitivo en un proyecto global con Meliá, Fuerteventura, Manacor y la Rafa Nadal Academy, con un patrimonio que supera los 375 millones de euros

Rafa Nadal vuelve a ser un foco de atención mucho después de su retirada como profesional. Recientemente, el ganador de 22 Grand Slams ha explicado en CNBC cómo está construyendo su nueva vida lejos de las pistas, donde los negocios han reemplazado al tenis.

El foco se ha puesto en sus hoteles ZEL junto a Meliá, pero la historia es más amplia. Nadal no se ha limitado a invertir: está trasladando su forma de competir a la empresa, la educación, el turismo activo y la Rafa Nadal Academy.

Rafa Nadal y una retirada que nunca fue una pausa

Nadal se retiró del tenis profesional en noviembre de 2024, después de una carrera que cambió la historia del deporte español. Su legado se resume con números enormes: 1.000 victorias oficiales, 92 títulos, 22 Grand Slams y 209 semanas como número uno del mundo.

Pero la retirada de Nadal nunca tuvo pinta de ser una desconexión. El propio mallorquín ha repetido en la entrevista con CNBC una idea que explica esta nueva etapa: no le gusta levantarse sin saber qué hacer. La frase encaja con todo lo que fue como tenista y con lo que está intentando ser ahora.

Durante más de dos décadas, Nadal vivió sujeto a un calendario, a entrenamientos, torneos, recuperación física y objetivos deportivos. La competición desapareció, pero no cambió su estilo de vida.

ZEL, Meliá y Fuerteventura: Rafa Nadal construye un imperio

El nombre que más se ha asociado a Rafa Nadal en la actualidad es ZEL, la marca hotelera creada junto a Meliá. El proyecto ya cuenta con establecimientos en Mallorca, Costa Brava, Punta Cana y Fuerteventura, donde acaba de inaugurarse su cuarto hotel.

La lectura fácil sería presentar a Nadal como un deportista rico que invierte en hoteles. La lectura más interesante es otra: Nadal está entrando en un sector que conoce desde dentro. Pasó media vida viajando, durmiendo fuera de casa y entendiendo qué necesita un deportista, un viajero o una familia para sentirse cómoda lejos de su entorno.

ZEL Fuerteventura, además, no es un hotel cualquiera dentro del relato. Está en Playa Barca, junto a Sotavento, con una propuesta ligada al deporte, el bienestar activo, el viento, el mar y actividades como windsurf, kitesurf o wing foil. No se trata solo de vender habitaciones, también vende una forma de disfrutar el descanso.

La Academia de Rafa Nadal en Manacor se expande

El otro gran proyecto es la Rafa Nadal Academy. Nació en Manacor, pero hace tiempo que dejó de ser una instalación local para convertirse en un modelo exportable. El extenista creó International Tennis Academies para gestionar la expansión exterior de su academia. Esa sociedad agrupa los centros deportivos que no están localizados en el complejo principal de Manacor y mantiene a Nadal con un 55,1% del capital.

La red ya tiene presencia en Kuwait, México, Grecia, Hong Kong, Punta Cana y Porto Belo, en Brasil. Es decir, Nadal no solo conserva su nombre en una escuela de tenis. Está construyendo una estructura internacional para formar jugadores, técnicos y estudiantes bajo una metodología asociada a su carrera.

Aspemir, GPF Capital y el Nadal empresario que mide cada paso

La nueva etapa de Nadal también tiene una dimensión corporativa muy marcada. Su holding familiar, Aspemir, controla una veintena de sociedades y actúa como vehículo de inversión de muchos de sus proyectos. Según Cinco Días, el grupo tuvo ingresos de 41,9 millones en 2024 y un patrimonio neto de 375,4 millones.

La entrada de GPF Capital en la sociedad vinculada a la academia fue otro movimiento relevante. Nadal vendió un 44,9% de Centre Sportiu Manacor, pero mantuvo el control mayoritario. En pista, siempre necesitó un equipo: entrenador, preparador físico, familia y entorno. En los negocios está aplicando una lógica parecida.

Nadal, Alcaraz y el cambio generacional del tenis español

Mientras Carlos Alcaraz ocupa el centro de la escena competitiva, Nadal empieza a consolidarse en otro lugar. Ya no representa el presente del circuito, pero sí una parte esencial del ecosistema que sostiene al tenis español.

Su academia, su marca, sus instalaciones y su influencia mantienen vivo un puente entre generaciones. Alcaraz compite por grandes títulos. Nadal construye desde fuera una plataforma que puede formar a los próximos jugadores. El mallorquín ha cambiado el vestuario por la oficina, los torneos por reuniones y la pista central por proyectos que mezclan deporte, educación, turismo y empresa.