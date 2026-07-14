Confirma su retirada otro histórico del tenis español

El héroe de la conquista por parte de España de la Copa Davis de 2019 dice adiós tras más de dos décadas en las pistas. Lo hizo de forma inesperada en la Copa del Rey disputada en Huelva

Se marcha otro grande del tenis español. El castellonense Roberto Bautista (Benlloc, 1988) disputó este pasado fin de semana su último torneo profesional.

Tras una larga carrera de más de dos décadas, donde se convirtió en héroe nacional en la conquista de la Copa Davis de 2019 entre otros éxitos, ha dicho adiós en Huelva.

Bautista eligió la histórica Copa del Rey para colgar de manera definitiva su raqueta: "Me hacía ilusión que fuera en España y este torneo emblemático era el escenario perfecto", escribió en un mensaje en sus redes sociales.

"Agradecido a los que habéis estado conmigo durante este viaje y al tenis por todo lo que me ha dado", completó.

El historial de Roberto Bautista

Bautista, que llegó a ser durante once semanas el top 9 en el 'ranking' de la ATP entre noviembre de 2019 y enero de 2020, se retira tras haber conquistado 12 títulos del circuito profesional y haber estado en otras once finales, entre ellas la del ATP Master 1000 de Shanghai en 2016.

Estrenó su palmarés en 2014 con su único torneo ganado en hierba, el Libema Open de Países Bajos, y lo amplió por última vez diez años después, en 2024, cuando conquistó, aún en su sede de Amberes (Bélgica), el BNP Paribas Fortis European Open en pista dura, una superficie en la que sumó nueve títulos. Los otros dos fueron en tierra batida.

Más allá de los títulos, Bautista rozó el 'cielo' de la ATP en 2019, cuando alcanzó por primera y única vez las semifinales de un Grand Slam, el de Wimbledon. En esa penúltima ronda, le esperaba el futuro campeón Novak Djokovic, al que había derrotado dos veces esa misma campaña y al que logró arrebatar un set (6-2, 4-6, 6-3 y 6-2), lo mismo que hizo Roger Federer en la final del día siguiente.

Solo cinco españoles antes que él habían estado en esa eliminatoria. Aquel éxito fue inesperado incluso para Bautista, que tenía previsto celebrar esos días de junio con sus amigos su 'despedida de soltero' en Ibiza y tuvo que hacer que fueran ellos al 'All England Lawn Tennis Club" a apoyarle.

Sergi Bruguera y la Copa Davis le dieron la gloria

Pero aquel 2019 aún le reservaba a Bautista un último gran capítulo, duro y glorioso. Sergi Bruguera, entonces capitán de España en la Davis, le incluyó en el equipo de la fase final que acogió la Caja Mágica de Madrid como número 2, por detrás solo de Rafa Nadal. Completaban la lista Pablo Carreño, Feliciano López y Marcel Granollers, como especialista en dobles.

Bautista sumó un triunfo ante Croacia y perdió ante Rusia, pero España pasó a cuartos de final, donde le esperaba Argentina. Horas antes de que empezara el cruce, le comunicaron que su padre, Ximo Bautista, estaba a punto de morir y el castellonense dejó la concentración para estar con él un par de horas antes de que falleciera y asistir a su entierro.

Tras esa despedida quiso regresar a Madrid para animar a sus compañeros pero en el camino de vuelta le avisaron de que tanto Carreño como Granollers tienen problemas físicos y que igual necesitaban echar mano de él. Ya en la Caja Mágica vio cómo España se deshacía de Gran Bretaña para llegar a la final contra Canadá.

Bruguera preguntó a su entorno por la situación de Bautista y se decidió por él para el primer partido. El castellonense derrotó a Auger Aliassime (6-7, 3-6), ganó el primer punto y Nadal remató la faena. España ya tenía su sexta ensaladera y un nuevo héroe.

"Yo he ganado los ocho partidos pero, os lo digo con la mano en el corazón, aquí la persona que ha sido vital ha sido Roberto Bautista. Ha hecho algo casi inhumano. Es un ejemplo para el resto de mi vida", dijo el manacorí en Movistar al poco de acabar.

Una carrera con más de medio millar de partidos

La carrera de Bautista ha seguido hasta acumular 738 partidos en ATP y 436 victorias. En abril, anunció que esta sería su última temporada, pero no puso una fecha ni un torneo para el adiós.

“He vivido mi sueño durante muchos años. He dado todo lo que tenía dentro en cada entrenamiento y en cada partido. Ahora siento que ha llegado el momento de empezar a despedirme, de disfrutar cada torneo de forma diferente y de cerrar esta etapa con gratitud hacia mi querido tenis”, apuntó en ese mensaje de hace unos meses.

“Quiero vivir hasta el último punto este año. Sentir el apoyo de la gente, competir una vez en los torneos que han sido parte de mi vida y despedirme en la pista, que es donde siempre he sido más feliz”, añadió. El torneo más antiguo de España, la Copa del Rey de Huelva, dice adiós a otro histórico que estará para siempre en los anales del tenis español.