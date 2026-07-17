Ensañamiento con Carlos Alcaraz tras su última lesión

Ahora que ha entrado en la recta final de su recuperación, algunos de sus detractores han asomado la pierna para intentar bajarle de la primera línea del escaparate mundial

Dicen que el tenis es uno de los deportes más elegantes, tanto por el tipo de público que lo presencia como por la actitud deportiva de quienes lo practican. Pero eso no quita para que en él también existan los oportunistas de turno, ahora llamados 'haters', que están deseando que uno tropiece para intentar que no se levante más.

Y esto es precisamente lo que algunos están intentando hacer con Carlos Alcaraz. Como si les diera coraje que España hubiese sacado a otra fiera al escenario al mismo tiempo que Rafa Nadal se iba apagando.

Sin ir más lejos, en las últimas horas ha recibido dos valoraciones un tanto negativas, por llamarlas de alguna manera, de dos expertos en la materia que, a buen seguro, no le habrán hecho nada de gracia.

Ausente en el circuito desde que se lesionara en la primera ronda del Conde de Godó, Alcaraz ha caído hasta la tercera plaza del ranking ATP y ahora comienza incluso a peligrar su presencia en la Copa de Maestros que se disputa a final de cada temporada.

Y aunque el tenista murciano se ha encargado de hacer ver a través de las redes sociales que se encuentra en la fase final de su recuperación, Richard Krajicek, ex campeón de Wimbledon, ha decido mandarle un mensaje que es de todo menos optimista y esperanzador.

Lo ha hecho en una entrevista exclusiva con Tennis365 y lejos de animar al español, ha tratado de hundirlo un poco más: "No hay mucha información. Las lesiones en la muñeca o el codo son lesiones mucho más graves que otras. Yo mismo tuve una lesión en el codo. Es muy difícil volver a jugar bien cuando regresas después de este tipo de lesión. Hay que ir paso a paso".

Al menos, luego ha roto una lanza algo más favorable: "No es tan sencillo como romperse los ligamentos del tobillo, que dicen que tarda tres o cuatro meses, y siempre son tres o cuatro meses, y luego ya se puede volver a jugar. Lleva un poco de tiempo, pero es joven y creo que tiene un buen poder curativo. No me preocupa que vaya a jugar, ni me preocupa que vaya a recuperar su mejor forma. La pregunta es cuándo. ¿Será para la gira de pista dura en Norteamérica? ¿Será para las pistas cubiertas? Aun así, creo que será este año", finalizó.El Masters 1000 de Cincinnati ha anunciado que el de El Palmar le ha dado luz verde para anunciar su nombre en el cartel, si bien todavía tiene que recibir el visto bueno de los médicos.

Desprestigio total a Carlos Alcaraz y a Sinner

Pero si desafortunadas han sido las declaraciones de Krajicek, no por su falta de veracidad sino por una intencionalidad totalmente negativa, peores han sido las del legendario entrenador Brad Gilbert.

"Siempre y cuando Alcaraz y Sinner se mantengan sanos y rindan mucho más, estarán en los primeros puestos de la lista. Pero por el momento, no están entre los 10 primeros. El número uno, obviamente, es Novak Djokovic. Rafa Nadal el número dos, Roger Federer el número tres, Pete Sampras el cuarto, Bjorn Borg el quinto y Rod Laver el sexto", ha afirmado en una entrevista con Tennis Channel.

El que entrenara en su día a leyendas como Andre Agassi, Andy Roddick o Andy Murray, cree que ni el español ni el italiano se han ganado dicha categoría mundial para entrar en la historia. Aunque con el tiempo les dado permiso para entrar: "Del siete al diez es una decisión de peso, pero mucha gente lo va a cambiar. Tengo a Andre Agassi en el siete, a John McEnroe en el ocho por su increíble historial en dobles, a Jimmy Connors en el nueve y a Ivan Lendl en el diez".