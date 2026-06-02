Rafa Jódar despierta por las malas del sueño de Roland Garros

El joven jugador español ha visto cortado bruscamente su camino en el que ha sido su primer Roland Garros por un Alexander Zverev que ha hecho valer su experiencia y juego variado para sacar de la pista por momentos al madrileño de 19 años.

Fin al sueño de Rafa Jódar. Tras alcanzar los cuartos de final de Roland Garros en su año de debut, el español de 19 años no ha podido acceder a semifinales al encontrarse delante a un Alexander Zverev que se ha movido como pez en el agua en la Philippe Chatrier para cerrar el choque por un contundente 6-7, 1-6 y 3-6.

La realidad es que el choque ha tenido dos partes bien diferencias. Al principio, y quizás guiado por la adrenalina del momento, Jódar ha impuesto su irreverente tenis hasta el punto de colocarse 5-2 arriba en la primera manga; sin embargo, a partir de ese momento los golpes del alemán empezaron a ganar peso para imponerse en ese set inicial en el tie break y no tener problemas para rematar la faena en los dos siguientes.

El final fue el lógico, pero por el camino pudimos ver a las claras qué tipo de jugador es Rafa Jódar, uno cuyo presente se detiene hoy a las puertas de las semifinales, pero cuyo futuro apunta a estar en la élite del deporte de la raqueta, tal y como ha explicado a Zverev durante un buen rato en la pista central del grand slam francés.

La novatada golpea a Rafa Jódar

Lejos de sentirse intimidado por el escenario, Jódar empezó a raquetazos; tanto es así que mediada la primera batalla certificó el break que le ponía por delante con una derecha antológica. Eran momentos de ilusión, de creer que su final en la presente edición de Roland Garros no estaba a la vuelta de la esquina... Pero fue eso, una ilusión. Con 5-3 arriba y saque para cerrar la manga sufrió una 'autonovatada'. 0-40, rotura en contra y remontada germana hasta la muerte súbita.

Ya jugándoselo todo al tie break, de nuevo el pulso del madrileño tembló mientras que Zverev se mostraba a los iceman para levantar definitivamente un set que tenía realmente difícil y que le abrió el camino para una plácida tarde bajo el lluvioso cielo parisino. Exacto, se jugó con el techo echado, convirtiendo la Philippe Chatrier en una pista indoor.

Un plácido final para Zverev

El jarro de agua fría del primer set fue demasiado para Jódar, que en el segundo set no pudo oponer resistencias para recibir un 1-6 en contra. Ya en el tercero sufrió un break a las primeras de cambio, pero se agarró al partido para verse 3-4 abajo y punto de break a favor para poner el empate. Fue imposible. Zverev pegó un par de saques impresionantes, resolvió el nimio problema y se encaminó a semifinales como lo que era antes de jugar con el español: máximo favorito a conquistar Roland Garros 2026.