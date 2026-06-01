Rafa Jódar - Alexander Zverev: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de cuartos de final de Roland Garros 2026

El joven tenista español de 19 años quiere seguir haciendo historia en tierras parisinas derrotando al que podemos señalar como máximo favorito a levantar la 'Copa de los Mosqueteros'

Partido de sorpresas el que viviremos este martes 2 de junio en entre Rafa Jódar y Alexander Zverev en los cuartos de final de Roland Garros. En el caso del primero, por tratarse de su debut en la arcilla francesa. En cuanto al segundo, porque nunca se había plantado en esta ronda de un grand slam siendo el gran favorito a proclamarse campeón.

El duelo ante el joven español Rafael Jódar, el tenista que más victorias ha logrado este año sobre tierra batida, jugador que a sus 19 años está demostrando una fe inquebrantable en sus opciones, aparece como un examen esencial a la capacidad del germano para gestionar las expectativas. "Para él cada partido es ya una final", analiza el extenista Mats Wilander, que se une al coro de voces que repiten a los oídos del alemán: "Es ahora o nunca".

El número 3 del mundo, que todavía no ha ganado ningún major, es el único de los supervivientes del torneo que ha jugado finales, el único que tiene en sus vitrinas un Masters 1.000. Por eso el principal obstáculo que se presenta frente al jugador de 29 años es su propia capacidad a controlar las emociones ante la perspectiva de pasar a una nueva dimensión y quitarse el estigma de ser el mejor de los que nunca han levantado un 'grande'. Y es que Zverev es el símbolo de una generación atenazada entre el dominio del 'Big 3' (Federer, Nadal, Djokovic) y la emergencia del dúo formado por Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Rafa Jódar, nacido para esto

Quien no tiene miedo a las alturas es el joven español, que avanza tranquilo por el circuito, observando con su mirada escrutadora cada detalle que le permite ir forjando su carrera entre los mejores. En París su vida ha dado un salto suplementario. Hace un año buceaba por debajo del 700 del mundo, jugando 'challengers' en Estados Unidos y ahora se codea entre los mejores, llamando a las puertas de una semifinal de un Grand Slam que Nadal tardó seis 'grandes' en alcanzar, Alcaraz ocho, Djokovic doce y Federer y Sinner 17.

Roland Garros ha acelerado la trayectoria. Es su segundo grande y aunque él no para de repetir que está "aprendiendo", ya ha mostrado su capacidad para manejarse bien en las situaciones complejas que acarrea un duelo a cinco sets, ya que tanto frente al australiano James Duckworth como jugando contra Pablo Carreño se acabó imponiendo en cinco mangas.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Alexander Zverev?

El partido entre Rafa Jódar y Alexander Zverev correspondiente a los cuartos de final del cuadro masculino de Roland Garros 2026 tendrá lugar este martes 2 de junio. El encuentro se disputa en el tercer turno de la pista Philliphe Chatrier, tras el encuentro que disputen Elina Svitolina y Marta Kostyuk a eso de las 13:00 horas-, por lo que el choque se prevé en una horquilla que va de las 15:30 a las 16:00 horas -hora peninsular española-.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar y Alexander Zverev en Roland Garros 2026

Eurosport es la cadena que tiene los derechos del segundo Grand Slam de la temporada y será la que retransmita los partidos de Roland Garros a través de sus dos canales. Estos canales están disponibles en Movistar+, DAZN y Orange TV, entre otras plataformas.

Así mismo, también se puede seguir online en la plataforma HBO Max o en Discovery+. En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.