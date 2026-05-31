Landaluce hace historia en Roland Garros contra el verdugo de Sinner

El tenista madrileño no ha podido colarse en los octavos de final del Grand Slam parisino pese a pelear su billete durante casi seis horas

Martín Landaluce y Juan Manuel Cerúndolo han hecho historia en su encuentro de tercera ronda de Roland Garros 2026. Finalmente fue el tenista argentino el que accedió a octavos de final tras una increíble batalla de 5 horas y 58 minutos, con la que protagonizaron el partido más largo de la historia de Roland Garros desde que se instauró el super tiebreak en el quinto set en 2022.

El argentino, verdugo de Sinner en la ronda anterior, derrotó al español por 6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4) y 7-6 (8). A sus 24 años, el menor de los Cerúndolo no había superado nunca hasta ahora la segunda ronda de un Grand Slam y ahora ya está entre los 16 mejores de París.

Landaluce, por su parte, a sus 20 años se ha hecho notar en su debut en Roland Garros. Tras haber perdido en primera ronda en el Abierto de Australia, el madrileño aspiraba a ser el tercer español en octavos de final, que este domingo disputarán en un duelo fratricida Pablo Carreño y Rafael Jódar.

Landaluce: "Me voy satisfecho, pero es la derrota más dura de mi carrera"

Martín Landaluce se marchó cabizbajo, pero en su comparecencia mediática hizo un análisis muy maduro para su edad: "Me he demostrado a mi mismo cosas muy grandes y me voy realizado y satisfecho".

En su segunda incursión en el cuadro final de un Grand Slam, tras el pasado Abierto de Australia, Landaluce ha logrado ganar partidos. Se va con dos victorias y con haber quedado muy cerca de la tercera, que se le escapó por poco pese a que él mismo asegura que la dinámica estaba de su lado.

Se refiere al tramo final del partido, cuando tras ir a remolque en el cuarto set fue capaz de forzar un juego de desempate que cayó de su lado y luego colocarse 3-0 en el quinto: "Hay muchos detalles que podían podía haber hecho diferentes y que, al final, pues con las emociones y la fatiga, pues siempre hay uno que está más arriba o más abajo. Llevaba mejor dinámica pero por detalles se me ha escapado".

Landaluce y su ascenso en el ranking

"Lo que más se ha aprendido es a darme cuenta de lo fuerte que puedo llegar a ser. Creo que me he ganado bastante respeto dentro del circuito y para mí es importante. Yo sigo teniendo la misma confianza, pero mucha más fuerza de la que tenía antes y mantengo la misma intención, de seguir mejorando, seguir aprendiendo", señala.

Y lo mejor es que, tras su brillante papel en Roland Garros, rondará el puesto 50 del ranking ATP. La gira de hierba le servirá, dice, para mejorar algunos aspectos de su juego: "Sé cual es mi potencial, creo que puedo hacer grandes cosas en el futuro".

Por último, Landaluce lamentó no haber podido "tener más tiempo para disfrutar de París" con su familia, pero tras recapacitar un poco asegura que la capital francesa seguirá ahí cuando vuelva a intentar hacerse todavía "más grande" en Roland Garros.