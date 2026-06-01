Roland Garros impone una sanción histórica por contenido machista

El tenista paraguayo Daniel Vallejo deberá pagar más de 50.000 euros por sus comentarios tras haber sido derrotado por el francés Moise Kouame

La Federación Francesa de Tenis, en consonancia con la denuncia realizada por los organizadores de Roland Garros, ha impuesto una sanción récord a Dani Vallejo después de sus palabras misóginas referidas a la presencia de una mujer en la silla, la brasileña Ana Carvalho, en su partido de segunda ronda de Roland Garros con Moise Kouamé.

El tenista paraguayo cayó derrotado y tras el partido no dudó en hacer un comentario claramente tipificado como machista. "Es difícil que un árbitro pueda manejar esta situación (...) Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre, es difícil que una mujer pueda hacerlo, es un público muy pesado, hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público", dijo Vallejo al medio digital Clay.

La disculpa de Vallejo llegan tarde

Y pese a que el tenista pidió disculpas y ha subrayado que la frase está sacada de contexto, finalmente no ha conseguido que le perdonen ni le rebajen dicha multa.

Roland Garros le ha comunicado que su castigo será abonar 65.000 dólares por esas declaraciones realizadas en dicha entrevista tras el partido disputado contra el francés Moïse Kouame.

Y así lo indicó la directora del torneo, la ex número 1 del mundo Amélie Mauresmo, en una conferencia de prensa en la que consideró "inaceptables" las palabras de Vallejo: "El resultado de un partido deportivo, sea positivo o negativo, no pude jamás ni justificar ni excusar esas fotos", agregó Roland Garros, que condenó "firmemente todas las declaraciones sexistas vengan de donde vengan" al tiempo que expresó su respaldo a la jueza y al conjunto de los árbitros del torneo.

La multa impuesta corresponde aproximadamente a la mitad del premio que se llevó el paraguayo por haber alcanzado la segunda ronda, señaló Mauresmo.

Roland Garros aclara el castigo a Vallejo

Roland Garros había anunciado una sanción "significativa" al jugador y, posteriormente, Mauresmo tuvo que rectificar las primera cantidad que había salido a la luz en la prensa. La sanción no es de 65.000 euros, sino de 65.000 dólares (55.000 euros aproximadamente).

En su comunicado, el torneo señala que las palabras del tenista paraguayo son "inaceptables" y consideró que "el valor de los árbitros no se mide por su género, sino por su profesionalismo y su capacidad a dirigir en el alto nivel".

¿Cómo pagará la multa Vallejo?

Vallejo tendrá que desembolsar 65.000 euros, la multa económica más alta que jamás se ha impuesto en el Abierto galo. El dinero se le retendrá del total que sumó por su presencia en la segunda ronda, justamente el doble.

A pesar de que el jugador pidió disculpas, después de argumenta que la frase estaba sacada de contexto, no ha logrado una rebaja en la sanción. El paraguayo, el 71 del ranking ATP, se llevó un talón de 130.000 euros por haber pasado la criba inicial en los Internacionales de Francia. Ahora en su cuenta bancaria recibirá casi la mitad para cumplir con dicho castigo. Está claro que hablar en caliente después de un partido siempre suele jugar malas pasadas.