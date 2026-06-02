Así quedan los cuartos de final de Roland Garros 2026: Rafa Jódar y Fonseca contra los escuderos de Sinner

Los resultados del Grand Slam parisino en octavos de final no han dejado indiferente a nadie pero han vuelto a confirmar la supremacía del tenis italiano que, sin su principal espada, ha conseguido colar a tres representantes entre los ocho mejores del certamen

Aunque Sinner no esté ya en la fiesta, Italia sigue demostrando por qué es la gran potencia del tenis actualmente. Porque si el número uno del mundo falla, saltan sus escuderos para luchar por cualquier título. Y Roland Garros encara su recta final con tres italianos entre sus ocho finalistas.

Por una parte del cuadro triunfa una nueva generación, abanderada por Joao Fonseca, Rafael Jódar y Jakub Mensik, con Alexander Zverev como intruso. Por la otra, Flavio Cobelli, Matteo Berrettini y Matteo Arnaldi, todos ellos italianos, con Felix Auger-Aliassime como invitado.

No hay un favorito claro en los cuartos de final, pero sí dos nombres que sobresalen por su posición en el ranking: el de Zverev, cabeza de serie número 2 del certamen y 3 del mundo y que busca sumar su primer Gran Slam; y el de Auger-Aliassime, cuarto cabeza de serie y que ni siquiera ha jugado hasta ahora una final.

Italia logra un récord absoluto en Roland Garros

Italia cuenta con tres candidaturas, un récord en cuartos de final de un mismo Grand Slam para ese país y la muestra de la salud de hierro que atraviesa el tenis transalpino. Cabe recordar que tampoco está su segunda espada, el lesionado Lorenzo Musetti.

Berretini es el más veterano de entre ellos y el único que conocía ya los cuartos de final, que disputó en su última visita a París hace cuatro años y a los que accedió por segunda vez tras derrotar al argentino Juan Manuel Cerúndolo, 6-3, 7-6(2) y 7-6(6).

Ahora, se medirá a su compatriota Matteo Arnaldi, quien alcanzó los cuartos por primera vez tras un partido lleno de alternativas contra el estadounidense Frances Tiafoe, que llegó a ir dos sets a uno y 4-1 en el cuarto, pero que acabó inclinándose 7-6(5), 6-7(5), 3-6, 7-6(3) y 6-4.

Cobolli disputará los cuartos por primera vez, fruto de la progresión que protagoniza, y lo hará como el tercer tenista de más ranking y uno de los que están en mejor forma. Ahora se medirá por un puesto en semifinales contra el canadiense Felix Auger-Aliassime, verdugo del chileno Alejandro Tabilo, 6-3, 7-5 y 6-1, lo que le convierte en el primer tenista de su país que se mete entre los ocho mejores de los cuatro 'grandes'.

Sabalenka, la gran favorita

En el cuadro femenino la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, afianzó su condición de favorita imponiéndose a la japonesa Naomi Osaka, que nunca antes había llegado tan alto en un torneo sobre tierra batida y que acabó perdiendo 7-5 y 6-3.

Sabalenka, finalista de la pasada edición, se medirá contra la rusa Diana Shnaider, que por primera vez alcanzó los cuartos de final tras derrotar a la ganadora del Abierto de Australia del año pasado, la estadounidense Madison Keys, 6-3, 3-6 y 6-0.

El otro cuarto lo disputará la polaca Maja Chwalinska, que se impuso a la francesa Diane Parry, 6-3 y 6-2, y la rusa Anna Kalinskaya, vencedora de la austríaca Anastasia Potapova, 6-4, 2-6 y 7-6(7). Ambas jugadoras disputarán sus primeros cuartos de final.

Día y horario de los cuartos de final masculino de Roland Garros 2026

Rafa Jódar vs A. Zverev: martes 13:20

J. Mensik vs Joao Fonseca: martes 20:15

M. Berrettini vs M. Arnaldi: miércoles 13:20

F. Auger Aliassime vs F. Cobolli: miércoles 20:15

Día y horario de los cuartos de final femenino de Roland Garros 2026

M. Andreeva vs S. Cirstea: martes 11:00

E. Svitolina vs M. Kostyuk: martes 12:10

A. Kalinskaya vs M. Chwalinska: miércoles 11:00

A. Sabalenka vs D. Shnaider: miércoles 12:10