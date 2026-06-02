Carlos Alcaraz ya está de vuelta sobre la pista

El tenista murciano ha subido a sus redes sociales un video en el que se le puede ver practicando con mano no dominante. La muñequera la sigue teniendo en la derecha

Carlos Alcaraz, en su último partido este año, en el Conde de Godó.IMAGO

El tenista español Carlos Alcaraz ha vuelto a entrenarse en la pista cubierta que la Carlos Alcaraz Academy tiene en Murcia, donde se ejercitó con una férula protectora para la muñeca derecha en la que arrastra una lesión desde hace un mes y medio.

Alcaraz, de 23 años, disputó su último encuentro en el circuito ATP el 14 de abril cuando venció por 6-4 y 6-2 al finlandés Otto Virtanen en la primera ronda del Trofeo Conde de Godó, en Barcelona.

El de El Palmar, tal y como se aprecia en un vídeo difundido en su cuenta de la red social Instagram, volvió a pisar la pista casi 50 días después de lesionarse en Barcelona; en la imagen se le ve empuñando la raqueta con la mano izquierda y golpeando la bola con su zurda para no forzar la derecha que tiene dañada.

La lesión, que no le impidió terminar el encuentro de Barcelona y ganarlo, sí que le dejó sin jugar los Masters 1000 de Madrid y Roma, ya celebrados, así como ausentarse en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, actualmente en disputa.

El número 2 del 'ranking' mundial -aparece por detrás del italiano Jannik Sinner- ya anunció que también se perderá el ATP 500 de Queen's y Wimbledon, tercer 'grande' del año.

Los objetivos de Carlos Alcaraz con estos entrenamientos

Según una revisión publicada en Journal of Science and Medicine in Sport, este tipo de entrenamientos que está llevando a cabo el murciano se llama 'Educación Cruzada' y sirven para:

Reducir o frenar la atrofia muscular de su muñeca derecha

Cuando una articulación se inmoviliza o se entrena menos, se pierde fuerza rápido, y no todo es por atrofia muscular: también hay pérdida de “drive” neural. Entrenar el lado sano puede ayudar a preservar parte de esa capacidad funcional en el lado afectado. La literatura sobre inmovilización apunta precisamente a que el entrenamiento unilateral del lado libre puede ayudar a mantener la capacidad funcional del miembro inmovilizado.

El cerebro vuelve a conectar patrones de coordinación tenística

Aunque pegar de derecha con la izquierda no replica exactamente su drive natural, sí mantiene estímulos de lectura de bola, distancia, timing, rotación de tronco, ajuste de piernas, equilibrio y transferencia de peso. Para un tenista, eso es oro. No es solo “mover el brazo”, es seguir sintiendo la pista.

Mantenerse activo a nivel aeróbico

Vuelve a activar músculos que desde el parón permanecían inactivos. Una lesión de muñeca en un jugador tan explosivo obliga a proteger el golpe dominante, pero si puede entrenar sin dolor con la izquierda, conserva ritmo competitivo, carga aeróbica, toma de decisiones y rutina de pista sin castigar la zona dañada.

La educación cruzada no reemplaza el tratamiento médico, la fisioterapia, la progresión de cargas ni el regreso gradual al golpeo real. De hecho, un estudio de 2024 observó que el entrenamiento unilateral puede mejorar la fuerza del brazo no entrenado, pero no necesariamente evita la pérdida de tamaño muscular en ese lado.

La idea sería que, mientras la mano derecha no está lista para soportar impactos, Alcaraz puede seguir entrenando sin desconectarse del tenis y, de paso, aprovechar un efecto neuromuscular que podría suavizar la pérdida de fuerza o activación del lado lesionado. Bien usado, es una estrategia inteligente de recuperación.