Serena Williams, a sus 44 años, confirma su regreso al circuito

La estadounidense nunca ha llegado a colgar su raqueta de forma oficial. Y tras varios años inactiva y centrada en su vida familiar, ha decidido volver en el torneo de Queen's

La gira de tierra batida va tocando su fin y la de hierba va, poco a poco, marcando la hoja de ruta de todos los tenistas. Y al margen de todo lo que se está viviendo en Roland Garros, una noticia ha causado furor en los amantes del tenis en las últimas horas: el regreso de Serena Williams.

La estadounidense, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, regresará al tenis profesional a los 44 años. Y lo va a hacer participando en el torneo de Queen's. Eso sí, lo hará en la modalidad de dobles.

Cabe recordar que no disputa un partido desde septiembre de 2022, cuando cayó ante la australiana Ajla Tomljanović en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos. Ahora, Serena Williams competirá en el torneo londinense junto a la joven canadiense Victoria Mboko, de 19 años, gracias a una invitación de la organización.

"Queen's Club parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo. La hierba me ha dado algunos de los momentos más especiales de mi carrera y estoy emocionada por volver a competir en uno de los escenarios más icónicos de este deporte", señaló la exnúmero 1 mundial en declaraciones difundidas por el torneo, que se disputará entre el 8 y el 14 de junio.

Su presencia en el torneo, de categoría 500, abre la puerta, según diversos medios británicos, a una posible participación en Wimbledon, donde conquistó siete títulos individuales y otros siete de dobles: junto a su hermana Venus Williams.

Su regreso se produce después de que volviera a inscribirse en el programa de controles de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA), requisito indispensable para competir nuevamente.

Tras completar el periodo de seis meses exigido por la normativa antidopaje, la estadounidense ya está habilitada para volver al circuito.

"Serena Williams es una de las mejores deportistas que ha visto el mundo y estamos encantados de que haga su regreso al tenis en el torneo de Queen's. Es muy emocionante para el torneo y para los aficionados que un icono del tenis haga su regreso en este lugar", afirmó Laura Robson, directora del torneo.

Cuándo empieza el torneo de Queens'

El torneo femenino de Queen's, considerado como la antesala de Wimbledon, se disputará del 8 al 14 de junio y una de sus dos invitaciones para la competición de dobles ha ido a parar a Serena Williams, pese a que normalmente están destinadas a tenistas británicas. Del mismo modo podría ocurrir esto mismo con Wimbledon, si bien todavía es pronto para adelantar dichos acontecimientos.

Cabe recordar que ni ella ni su hermana Venus llegaron a pronunciarse de manera oficial sobre su retirada, para dejar así siempre la puerta abierta del regreso. Y mientras Venus lleva ya un tiempo en activo, pese a estar lejos del nivel que le llevó a ganar 14 Grand Slams en dobles y dos medallas de oro olímpicas, ahora Serena pretende seguir los pasos de su hermana, pero de forma más paulatina.

Naomi Osaka se acuerda de las hermanas Williams en Roland Garros

Naomi Osaka, eliminada en octavos de final por Aryna Sabalenka, ha sido protagonista también en Roland Garros por su apuesta estética en las pistas parisinas. Y cuando le preguntaron por dicha elección, la japonesa no dudó en confesar en quién se inspira a la hora de seleccionar dichos 'looks': "Crecí viendo las espectaculares entradas de Serena y Venus. Siento que el tenis ha perdido un poco esa dimensión creativa".