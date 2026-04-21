La lesión de última hora de Sinner desconcierta al Mutua Madrid Open

El italiano ya renunció al Conde de Godó por el cansancio acumulado en Montecarlo, donde se proclamó campeón y recuperó el número uno del mundo. Ahora, pese a que se encuentra ya en Madrid, su participación sigue en el aire tras lo ocurrido en su último entrenamiento

La presencia de Sinner en el Mutua Madrid no está asegurada al cien por cien. IMAGO

Si por algo se considera Jannik Sinner, además de por sus condiciones tenísticas, es por ser un buen estratega. Ya lo demostró el año pasado a la hora de aceptar su sanción de tres meses por dopaje en un momento del calendario en el que tenía poco que perder.

Y, ahora, que sabe que Carlos Alcaraz estará un buen tiempo alejado de las pistas es consciente de que su número uno del mundo no peligra a corto y medio plazo. Por eso, el italiano debe pensar con la cabeza fría si merece la pena o no arriesgar en Madrid.

Cabe recordar que el de San Candido ya renunció a participar en el Conde de Godó fruto del cansancio acumulado en Montecarlo, donde sumó un nuevo Masters 1000 a sus vitrinas tras imponerse al murciano en la final.

Si juega Sinner lo hará con molestias

Y tras varias semanas de intriga, el tenista transalpino ha decidido hacer las maletas y ya se encuentra en Madrid dispuesto a participar. También ha aprovechado para estar presente en la gala de los Premios Laureus, donde ha visto cómo su máximo rival ha recogido el trofeo a Mejor Deportista de 2025.

Pero, al mismo tiempo, su último entrenamiento en la capital española ha encendido todas las alarmas del Mutua Madrid Open. Y es que, según La Gazzetta, antes de acudir a dicho evento, Sinner se ejercitó durante una hora y media a un ritmo suave en una sesión en la que acabó con molestias en un hombro.

Todo hace indicar que comenzará el torneo, pero ahora la incógnita está en si aguantará o no hasta el final o si, por el contrario, decidirá retirarse antes de que esta lesión vaya a más como hizo Alcaraz en Barcelona.

Sin duda alguna, de ausentarse sería otro golpe más para Feliciano López y compañía, quienes han visto como su cartel ha quedado descafeinado en la última semana tras confirmarse las ausencia tanto de Carlos Alcaraz como de Novak Djokovic.

La oportunidad de Sinner en Madrid

Un nuevo registro sin precedentes está al alcance de Sinner, la conquista de cinco Masters 1000 seguidos. Además, de conseguirlo, conseguiría uno de los pocos títulos que le falta aún en sus vitrinas, ya que Madrid nunca se le ha dado especialmente bien al italiano.

El número uno del mundo tiene alicientes de sobra para competir en Madrid, pese a que esta vez no habrá batalla entre los dos mejores del circuito en la Caja Mágica. La ausencia del ganador de siete Grand Slam dispara la perspectiva de Jannik Sinner que afronta su cuarta presencia en el Mutua Madrid Open, con los cuartos de final que alcanzó en 2024 como mejor resultado.

Como decimos, el reto principal de Sinner está en lograr cinco Masters 1000 consecutivos, algo que nunca nadie ha hecho en la historia del tenis. El italiano, que al imponerse en Montecarlo a Alcaraz acumuló cuatro del tirón -París 2025 e Indian Wells, Miami y Montecarlo en este 2026-, se situó a la altura de Novak Djokovic y Rafa Nadal.

Cabe recordar que Sinner posee ya ocho títulos del Masters 1000, pero Madrid no está entre ellos. Su cosecha en torneos de este nivel carece del éxito en la Caja Mágica y también en Roma. En esta ocasión, el italiano espera rival. Su camino comenzará con un jugador de la fase previa o un repescado y después esperan jugadores como el canadiense Gabriel Diallo, el australiano Alex de Miñaur, el ruso Andrey Rublev, el brasileño Joao Fonseca o el estadounidense Ben Shelton.

Otros candidatos al título del Mutua Madrid Open

Sin Alcaraz, Madrid centra su ilusión en Rafa Jódar. El madrileño, en su primer año como profesional, se ha disparado en este arranque de temporada, ya ha ganado su primer título del circuito y a los diecinueve años ya está a un paso de situarse entre los cuarenta mejores del mundo.

No obstante, los favoritos para conquistar este certamen, además de Sinner, son otros más experimentados que el joven madrileño. El alemán Alexander Zverev, segundo cabeza de serie y en el lado opuesto del cuadro, o el ruso Daniil Medvedev, a pesar de que nunca ha brillado en la Caja Mágica y su conocido desprecio de la tierra batida, son los otros dos nombres con más fuerza en el torneo.

Además, el noruego Casper Ruud, vigente campeón, llegará a Madrid fuera del top diez. Defiende los 1000 puntos que le proporcionó la edición del pasado curso. Ruud tuvo que retirarse del Masters 1000 de Montecarlo por una lesión en octavos de final contra Felix Auger Aliassime y no participó en el torneo de Barcelona.