España se mete en la final y luchará por ser campeona de Europa por octava vez

España jugará su décima final de un Europeo de fútbol sala tras vencer a Croacia por 2-1 con goles de Pablo Ramírez y Mellado; Portugal será su rival

ESpaña estará en la final de la Eurocopa de fútbol sala@uefa

España luchará por ganar su octavo título europeo de fútbol sala después de derrotar a Croacia por 2-1 en un partido muy físico, en el que los croatas apretaron y el público presionó hasta límites insospechados hasta el punto de obligar a parar el encuentro en la segunda mitad.

Los goles de Pablo Ramírez y de Mellado en la primera parte encarrilaron el encuentro, pero los croatas se la jugaron en el tramo final del partido y se encontraron con un tanto de mala fortuna, en propia meta, de Rivillos. Pese a ello y a que Croacia disputó los últimos minutos con portero-jugador, no pudo superar la buena defensa española, que no sufrió demasiado en ese tramo.

Con ello, el equipo de Jesús Velasco confirma su favoritismo y se mete en la final del Europeo con cinco victorias en otros tantos partidos. El sábado a las 19:30 horas lucharán por recuperar un cetro que no logran desde hace una década. Portugal, tras derrotar a Francia (4-1) en la otra semifinal, será su contrincante.

El partido tuvo varias fases diferenciadas. En la primera parte, hasta que Croacia cometió la quinta falta y después de ello. Hasta ese momento, el partido fue muy duro, muy trabado, con los croatas presionando al límite y España sufriendo mucho para sacar ocasiones de gol. Sin embargo, a partir de ahí, el dominio español fue total.

España aprovecha su dominio con dos goles

Esa quinta falta llegó a ocho minutos del final y casi coincidió con el gol de Pablo Ramírez que abría el marcador. Fue un pase de Cortés que Ramírez acomodó y, sólo ante el meta Piplica, le batió por bajo.

El tanto dio alas a España, que pudo ampliar su cuenta con disparos de Antonio Pérez, Mellado y Rivillos. Aunque también tuvo Croacia la oportunidad de empatar tras el único fallo de Didac Plana en todo el partido. Ahí apareció el cordobés Cecilio para salvar bajo palos.

Cuando el 1-0 parecía que sería el resultado al descanso, una pisada de Cortés dejó un disparo franco para Mellado, que no desaprovechó. El 2-0 al descanso hacía justicia a lo que se había visto.

Croacia salió con el mismo plan en la segunda mitad y sometió a España con su presión. La Roja no sufría, pero tampoco creaba ocasiones. Al igual que en la primera mitad, la quinta falta croata llegó a nueve minutos del final, pero lejos de echarse atrás esta vez, los croatas sostuvieron el partido con el balón, metiendo a España en su campo.

Didac Plana, el mejor del equipo español en el tramo final

El acoso se encontraba siempre con Didac Plana, que era un muro, lo que hizo que Marinko Mavrovic, seleccionador croata, se decantara por el portero-jugador para disputar los cinco últimos minutos.

España, como es lógico, reculó para ordenarse delante de su portería, pero se encontró con un gol rápido en contra. Fue pura mala suerte. Un centro sin nadie para que rematara, pero que llegaba muy fuerte y que tocó en Rivillos y se metió en la meta española.

Tocaba sufrir los tres últimos minutos, pero fue más por la incertidumbre del marcador que porque Croacia tuviera alguna ocasión. De hecho, el único que la tuvo fue Gordillo tras un robo. El pitido final certificó el triunfo de la selección que mejor juego había desarrollado en la pista.

Ficha técnica del España 2-1 Croacia

España: Dídac Plana; Antonio Pérez, Mellado, Cortés y Pablo Ramírez. También jugaron: Ricardo Mayor, Adri Rivera, Raya, Rivillos, Adolfo, Cecilio, Gordillo y David Novoa.

Croacia: Piplica; Vukmir, Jelovcic, Lima y Mataja. También jugaron: Kustura, Gudasic, Peric, Cekol, Sekulic, Jurlina, Kuraja y Hrstic.

Goles: 1-0 (13) Pablo Ramírez; 2-0 (19') Mellado; 2-1 (37') Rivillos, en propia puerta.