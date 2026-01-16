El Albacete puede meterse en un lío en LaLiga Hypermotion por 'culpa' de la Copa del Rey

El cuadro de Alberto González celebró el pasado miércoles el pase a cuartos de final del torneo del Ko tras dar la sorpresa ante el Real Madrid. En Liga suman cuatro jornadas sin ganar y solo están a un punto del descenso a Primera RFEF

El Albacete firmó el pasado miércoles una de sus noches más históricas de su reciente historia. El Carlos Belmonte registró una gran entrada para recibir a un Real Madrid que estaba (y está) viviendo una de las crisis más importantes de las últimas temporadas a nivel de resultados.

El Real Madrid había despedido a Xabi Alonso apenas 24 horas antes de visita al Albacete y en el banquillo se sentó Arbeloa para tratar de empezar con victoria su nueva etapa en el cuadro blanco. El Albacete, a pesar de la intensa niebla que acompaño al encuentro en el primer tiempo, lo vio muy claro y logró asustar al Real Madrid con un gol que luego igualaría Mastantuono al filo del descanso.

El Albacete da la sorpresa en la Copa del Rey pero LaLiga Hypermotion no perdona

El Albacete no se amilanó y volvió a ponerse por delante hasta en dos ocasiones, siendo la definitiva la última con el golazo de Jefté que enloqueció al Carlos Belmoente en el añadido. De este modo y tras los resultados de Racing de Santander y Burgos este pasado jueves, el Albacete se convirtió en el único equipo de Segunda que estará presente en el bombo del sorteo que se celebrará el próximo 19 de enero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El cuadro manchego se medirá, en el Carlos Belmonte, a un equipo de Primera para tratar de volver a dar la campanada tras eliminar a Celta de Vigo y Real Madrid.

Esto es todo muy bonito y la emoción aún aflora en el Albacete cuando se recuerda lo del pasado miércoles. Pero en el Carlos Belmonte no deben olvidar cuál es la competición que les da de comer y esta no es otra que LaLiga Hypermotion. El Albacete cerró la primera vuelta con 24 puntos y tiene el descenso a Primera RFEF a solo uno con el Huesca marcando la frontera.

El partido de cuartos de Copa del Rey y el calendario de Liga

En esta tesitura, el Albacete espera rival de cuartos de Copa del Rey el próximo lunes y más adelante se dictaminará en qué fecha se disputará. El calendario de la RFEF tiene previsto que los cuartos de final de Copa del Rey se disputen entre el martes 3 de febrero y el jueves 5.

Por tanto, antes de que llegue un nuevo e ilusionante partido de Copa del Rey para el Albacete, los de Alberto González tendrán que tratar de sanear su situación en Liga. De momento los manchegos solo han sumado cinco puntos de los últimos 15 en juego y este próximo fin de semana recibirá en el Carlos Belmonte a uno de los equipos que está peleando por el ascenso a Primera, el Cádiz.

Real Valladolid y Real Zaragoza, dos rivales directos para el Albacete

El Albacete visitará en la jornada 23 al Real Valladolid en el José Zorrilla con la intención de sacar un resultado positivo ya que solo separan a ambos conjuntos un punto. Quizás el duelo más importante para el Albacete antes de disputar los cuartos de final de Copa del Rey sea el 31 de enero cuando los manchegos reciban en el Carlos Belmonte al Real Zaragoza.

Los maños están en puestos de descenso y son ahora mismo rivales directos del Albacete por la permanencia en Segunda. Por lo tanto, sin dejar de saborear el triunfo ante el Real Madrid en Copa del Rey y mirando de reojo los cuartos, los manchegos tendrán que centrarse en Liga para que la Copa no se les atragante y termine pasándoles factura en la competición doméstica.