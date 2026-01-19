"La Copa del Rey y Supercopa están manipuladas"

El formato de Copa del Rey y Supercopa de España sigue siendo objeto de análisis y crítica. El periodista de ESTADIO Deportivo, Manuel Pedrero, no se muerde la lengua y asegura: "Si Real Madrid y Barcelona no están en la próxima Supercopa, la Federación perdería diez millones de euros"

La Copa del Rey se encamina en febrero hacia su fase definitiva con la disputa de los cuartos de final, última ronda a partido único. La gran sorpresa de la pasada eliminatoria se vivió en el Carlos Belmonte, donde el Albacete Balompié fue capaz de eliminar al Real Madrid con la estrenada presencia de Álvaro Arbeloa en el banquillo blanco tras la destitución de Xabi Alonso. Casualmente, el cuadro manchego será rival del FC Barcelona en el siguiente 'round' del 'torneo del KO'. Un formato de Copa 'peligrosamente' preparado para favorecer a los dos grandes de nuestro país.

"La Copa del Rey está orquestada"

El periodista Manuel Pedrero analiza y critica el formato de Copa del Rey y afirma que está "preparado" para que Real Madrid y FC Barcelona lleguen a la rondas finales sin pasar apuros. Sin embargo, no contaban con la sorpresa del Albacete y eso hace que se incline aún más a favor del conjunto culé. Precisamente se medirán al verdugo de los blancos en cuartos de final. ´

Porque más allá de que los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España en Arabia Saudí están exentos de jugar las dos primeras rondas de Copa, se miden en dieciseisavos de final ante un rival de inferior categoría. Generalmente de Primera o Segunda Federación. Y todo ello por preservar el beneficioso acuerdo con el país árabe.

"La Federación perdería 10 millones de euros si Real Madrid y Barcelona no juegan la Supercopa"

Desde que Luis Rubiales y Gerard Piqué cambiaron el formato de la Supercopa, el torneo pasaron de jugarlo dos a cuatro equipos. Arabia Saudí se lleva a su territorio el campeonato a cambio de mucho dinero, pero tampoco son idiotas. Pagan y bastante, pero por ver a Real Madrid y Barcelona.

Es por ello por lo que si alguno de los dos grandes de España no están en la cita, la Real Federación Española de Fútbol perdería cinco millones de euros. Y si se da la casualidad de que no se clasifica ninguno (que ya es difícil viendo el formato preparado) la cantidad asciende a los diez 'kilos'.

Con la eliminación del Real Madrid en Copa del Rey, al ente que preside Rafael Louzán le interesa que el Barça gane la Copa del Rey, para en caso de que los merengues queden hasta terceros en Liga, accedan a la próxima Supercopa.

Es evidente cual es la postura de la Federación si no quieren perder un suculento pellizco. Y eso que la próxima edición de la Supercopa podría trasladarse al vecino país de Catar. Pero no se engañen, como mínimo tratarán de mantener el mismo acuerdo que con Arabia, o incluso mejorarlo.

Por tanto, el resto de equipos que no son Barcelona y Real Madrid son meros actores figurantes en esta película que desde hace muchos años se ha montado en España, un país a la deriva en todos los aspectos y donde nadie asume responsabilidades. Con lo que fuiste y en lo que te has convertido...