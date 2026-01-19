Las complicadas estadísticas de los duelos entre Albacete y Barcelona

Los manchegos no se han enfrentado nunca a los culés en Copa del Rey. En Liga solo han ganado uno de las 14 veces que se han visto las caras

El Albacete tenía marcado este lunes 19 de enero en el calendario. Los de Alberto González, tras la alegría que se llevaron la pasada semana eliminando al Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey, esperaban este lunes 19 para saber quién sería su siguiente rival.

El ser el único equipo vivo de LaLiga Hypermotion le permitía a los de Alberto González asegurarse la condición de local en los cuartos de final de la Copa del Rey y por lo tanto, volver a contar con el apoyo incondicional del Carlos Belmonte. El sorteo de cuartos de final de Copa del Rey quiso que el Albacete se mida en febrero (entre el 3 y el 5 con la fecha aún por determinar) al Barcelona de Hansi Flick, vigente campeón de la competición.

Las estadísticas no favorecen al Albacete frente al Barcelona

A buen seguro que el Albacete en el momento que se ha conocido que el Barcelona será su rival, se habrá puesto manos a la obra a preparar el duelo que se disputará entre el 3 y el 5 de febrero. El Albacete recibirá en el Carlos Belmonte a un Barcelona que aún no sabe lo que es enfrentarse a un equipo de Primera en lo que va de competición de la Copa del Rey y que además defiende título.

Uno de los protagonistas en el pase del Albacete a cuartos de final de Copa del Rey, Jeft��, habló instantes después de conocerse el emparejamiento ante el Barcelona para la RFEF: "Partidos como el del Real Madrid o este del Barcelona son con los que cada niño sueña. Lo vamos a dar todo, como ya lo pusimos en la anterior eliminatoria. Lo vamos a dejar todo para pasar sabiendo que es muy difícil. Con ilusión y mucho corazón vamos a intentarlo".

En lo que a las estadísticas se refiere, Albacete y Barcelona se han enfrentado en 14 ocasiones aunque nunca con la Copa del Rey como escenario. En esas 14 veces que se han enfrentado Albacete y Barcelona, los manchegos solo han podido disfrutar de un triunfo, fue en la campaña 94/95 y en el Camp Nou como escenario.

Los manchegos vencieron por 0-1 en una temporada en la que estuvieron coqueteando con los puestos de descenso y con el Real Madrid como campeón de Liga. El resto de enfrentamientos entre Albacete y Barcelona se resumen en nueve victorias para los culés y cuatro empates. En lo que a goles se refiere, el Barcelona le ha marcado al Albacete un total de 32 goles en las 14 veces en las que se han enfrentado y los manchegos por su parte, 11. La última vez que Albacete y Barcelona se enfrentaron fue en la campaña 2004/05 con triunfo culé en el Carlos Belmonte por 1-2 y en el Camp Nou por 2-0.

La épica que buscará el Albacete ante el Barcelona

Las estadísticas no son nada favorables para el Albacete ante el Barcelona pero si de algo sabe el cuadro manchego es de dar sorpresas. Los de Alberto González ya han eliminado a dos equipos de Primera como Real Madrid y Celta de Vigo, conjuntos que recordemos, disputan Champions League y Europa League esta campaña.

Antes de que el Albacete reciba al Barcelona en un abarrotado Carlos Belmonte, los manchegos tendrán que visitar el José Zorrilla para medirse al Valladolid y recibir al Real Zaragoza como local en la jornada 24.