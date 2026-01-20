La Champions y la Copa del Rey, Mbappé pidiendo paz, el fichaje de Ter Stegen, el salvador Akor Adams... Así vienen las portadas

La actualidad deportiva se reparte entre el final de la jornada 20 de LaLiga, con el empate del Sevilla FC ante el Elche; una nueva jornada de Champions en la que el Real Madrid está obligado a vencer y convencer; o una Copa del Rey que ya conoce su cuadro de cuartos de final. Todo ello, sin olvidar el mercado de fichajes.

Las portadas de la prensa deportiva, tanto nacional como internacional, fija su mirada en una nueva jornada de Champions, la penúltima de la Fase Liga, por lo que es mucho lo hay en juego para definir tanto a los ocho primeros clasificados, que accederán directamente a octavos de final, como el 'top 24' que permitirá a otros 16 conjuntos disputar una ronda intermedia.

La Champions, otro juicio para el Real Madrid

En el caso del Real Madrid, con el ambiente caldeado pese a estar a solo un punto del FC Barcelona en LaLiga, los de Álvaro Arbeloa volverán a enfrentarse este martes al juicio del Santiago Bernabéu ante un Mónaco de ingrato recuerdo. La paz social ha saltado por los aires en la 'casa blanca' tras los silbidos hacia los jugadores frente al Levante y Mbappé, como destacan los diarios Marca y As, ha salido en defensa de Vinicius y todos sus compañeros para repartir culpas y pedir unidad, pues en juego está dar un paso de gigante para acabar entre los ocho primeros.

Salidas invernales en el Barcelona

Por su parte, en el FC Barcelona también se mira de reojo al choque europeo de mañana miércoles ante el Slavia de Praga, a domicilio, con el orgullo herido después de caer derrotados con polémica ante la Real Sociedad en Anoeta. Al mismo tiempo, el mercado de enero se mueve para los azulgranas, que verán marcharse a Dro Fernández tras el pago de su cláusula de rescisión por parte del PSG y han llegado a un acuerdo para la cesión de Ter Stegen al Girona hasta final de temporada, lo que copa la primera página de Sport.

El sorteo de la Copa del Rey

También la Copa del Rey acapara los focos de la información deportiva. El sorteo de cuartos de final deparó un Albacete - Barcelona que han celebrado por todo lo alto en la ciudad manchega y un Real Betis - Atlético de Madrid que se presenta como la eliminatoria estrella. Además, la Real Sociedad visitará al Deportivo Alavés en un derbi vaco y el Valencia recibirá al Athletic en un choque que ilusiona a la afición che como bálsamo para buscar alegrías dentro de una crítica temporada, como recoge Superdeporte.

Akor Adams acude al rescate del Sevilla FC y el Real Betis sufre la baja de Amrabat

En clave hispalense, por su parte, ESTADIO Deportivo destaca la reacción del Sevilla FC ante el Elche después de ir perdiendo 2-0. La inspiración y a las ganas de un Akor Adams, que marcó los dos tantos y que le cambió la cara al equipo que entrena el argentino Matías Almeyda, fueron clave para rescatar un punto.

Por su parte, en el Real Betis el nombre propio es el de Sofyan Amrabat, que regresa de la Copa África para pasar por el quirófano ya que sufre una lesión de tobillo similar a la de Isco, por lo que estará entre dos y tres meses de baja.