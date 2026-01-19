Los audios del VAR en el polémico Real Sociedad - Barcelona y la respuesta de Gil Manzano a las protestas azulgranas: "En estas condiciones no se puede"

El conjunto catalán se quejó amargamente por un fuera de juego milimétrico de Lamine Yamal que le privó del gol, a tenor del sistema semiautomático. Pero Gil Manzano anuló además otro tanto de Fermín al ser avisado por Del Cerro Grande de una falta previa de Dani Olmo sobre Kubo

La victoria de la Real Sociedad sobre el FC Barcelona (2-1) vino acompañada de la polémica. En las filas azulgranas han criticado con dureza la actuación de Gil Manzano. Especialmente, por un gol anulado a Lamine Yamal por un milimétrico fuera de juego a los 27 minutos de juego. Desde el VAR avisaron al árbitro para advertirle de la posición ilegal del internacional español, detectada por el sistema semiautomático. Pero en el bando culé no solo se quejaban de lo justísimo del fuera de juego, alertando de que además no estaba claro que el pase fuese de Koundé, que golpea el balón casi al mismo tiempo que un jugador txuri urdin, con lo que de ser así no existiría posición adelantada.

Dicha jugada no tuvo que ser revisada por el extremeño en el monitor instalado a pie de campo, pues teóricamente las líneas trazadas no fallan y no deben ser interpretadas por el colegiado. Pero en cambio sí hubo otras dos acciones que fueron rearbitradas tras el pertinente aviso desde la sala VOR. La primera de ellas en el minuto 7, tras un gol de Fermín. "Jesús, te recomiendo una revisión por una potencial infracción en la APP (en la misma jugada)", lanzó entonces Del Cerro Grande, alertando de una infracción de Dani Olmo sobre Kubo.

Gil Manzano pidió que le "dejaran trabajar"

Las protestas del banquillo del Barça llevaron al colegiado a pedir calma, como se puede apreciar en el audio difundido por la RFEF a través de sus canales oficiales. "Todo el mundo sentado, sentado. Una cosa os voy a decir, me tenéis que dejar trabajar. Me tenéis que dejar trabajar al VAR y a mí. En estas condiciones no se puede", señaló Gil Manzano, que seguidamente recibió la explicación por parte de su compañero.

"Jesús, mira. El cambio de posesión se produce a través de esta situación en la que el jugador del Barcelona nunca juega el balón sino que patea al jugador de la Real. Te la voy a dejar para que veas que está toda en la misma APP", explicó Del Cerro Grande, a lo que extremeño respondió: "Para mí, la percepción era que el futbolista del Barcelona robaba tocando el balón pero nunca toca el balón, golpea la pierna de Kubo, con lo cual eso que hace es falta. La recuperación se produce con falta. Voy a reanudar con un bote neutral, ¿vale?".

La amarilla a Carlos Soler que pasó a ser roja directa

Ya en el minuto 86, por su parte, desde el VAR volvieron a avisar a Gil Manzano tras mostrarle amarilla a Carlos Soler por una dura entrada sobre Pedri. "Jesús, te recomiendo una revisión por un potencial juego brusco grave. Mira te voy a dejar el punto de contacto y sobre todo la torsión que genera el punto de contacto en el jugador del Barcelona", indicó Del Cerro Grande, sin que el extremeño tuviese dudas al respecto: "Uff perfectamente. Pone en juego la integridad física del adversario ¿vale?. Aunque vaya abajo, la torsión del tobillo hace que pueda lesionarle. Me voy a ir con la tarjeta roja por un juego brusco grave".

La respuesta de la Real Sociedad al Barcelona

Mientras tanto, la Real Sociedad sacó pecho tras su triunfo y respondió con ironía al Barça, que en la previa había publicado un llamativo mensaje en sus redes sociales. “Atención a los bañistas: Tiburón avistado en la Playa de la Concha”, se podía leer junto a una imagen de Ferran Torres, alertando del peligro de su delantero del cara al duelo de Anoeta.

Tras tras acabar el choque, sin embargo, la entidad donostiarra le dio la vuelta a la tortilla para destacar el tanto de Guedes que les acabo dando el triunfo. “¿Tiburones en Donostia? Debía de ser una carabela portuguesa”, lanzaron desde el club realista, junto a una imagen de su futbolista celebrado su gol.