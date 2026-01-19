La portada de ESTADIO Deportivo para este martes 20 de enero de 2026

El Sevilla FC lograr rascar un empate a dos en el terreno de juego del Elche CF gracias a un enérgico Akor Adams que marcó los dos goles y que le cambió la cara al equipo que entrena Matías Almeyda. En el Real Betis, malas noticias con Sofyan Amrabat que tendrá que operarse

- Elche CF 2-2 Sevilla FC: Salva los muebles

El Sevilla FC se sobrepone a una desventaja de dos goles del Elche CF y logra rascar un punto gracias a la inspiración y a las ganas de un Akor Adams, que marcó los dos tantos y que le cambió la cara al equipo que entrena el argentino Matías Almeyda.

Sofyan Amrabat regresa de la Copa África, en la que jugó los dos primeros partidos y unos minutos en cuartos de final con Marruecos, para pasar por el quirófano ya que el centrocampista del Real Betis sufre una lesión de tobillo similar a la de Isco.

- Poco margen para el Sevilla FC para fichar en el mercado de invierno

Antonio Cordón, director de fútbol profesional del Sevilla FC, asegura que es complicado que el club haga fichajes en este mercado de invierno, pero que van a intentarlo.

- Betis o Boca Juniors para Chimy Ávila

El representante de Chimy Ávila es partidario de que el delantero se quede en el Real Betis. A pesar de ello, afirma que si le llama Boca Juniors puede hacer las maletas.