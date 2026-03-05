Antony por Aitor Ruibal: la cara y la cruz de la sesión del jueves

El paulista supera su proceso gripal y se ejercita ya con el grupo, al tiempo que el catalán se ausenta por gestión de cargas

Nueva sesión de entrenamiento en el campo 2 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde se ha registrado el regreso con el grupo de Antony Matheus dos Santos, ausente el martes por un proceso gripal (que le afectó también en El Gran Derbi, según confesión propia) y que había trabajado este miércoles en el gimnasio. Prosigue con su plan personalizado el '7' para hacer frente a la osteopatía de pubis que arrastra desde diciembre de 2025 y que no le está impidiendo jugar cada partido.

La cruz la representa Aitor Ruibal, que no saltó junto al resto de sus compañeros y se quedó en el interior de las instalaciones de Los Bermejales, aunque parece que por una simple gestión de cargas. Están descartados para Getafe, cita en la que Manuel Pellegrini recuperará al otrora sancionado por acumulación de amonestaciones Valentín Gómez, los lesionados de larga duración Isco Alarcón, Giovani Lo Celso y un Sofyan Amrabat que ya trabaja sobre el césped de la Avenida de Italia, aunque en horario diferente.

El lateral zurdo Carlos de Roa, el mediapunta Iván Martín y el delantero Jorge Luis Rodríguez fueron los canteranos que estuvieron este jueves (los dos últimos repitieron) con los mayores para completar los ejercicios y partidillos, en parte por que Pablo García lleva desde ayer en dinámica del Betis Deportivo para reforzar este viernes (21:15 horas) al primer filial en el derbi chico ante el Sevilla Atlético.

La vuelta de las rotaciones, seguramente en Grecia

Regresa la Europa League con la visita al Panathinaikos del próximo jueves 12 de marzo en la ida de los octavos de final y allí regresarán seguramente las acostumbradas rotaciones de Manuel Pellegrini. El chileno ha alineado prácticamente al mismo equipo en las últimas cuatro jornadas (ante Atlético de Madrid, RCD Mallorca, Rayo Vallecano y Sevilla FC), con el único cambio del 'Cucho' Hernández por Cédric Bakambu en El Gran Derbi, pero jugar cada 3-4 días exigirá un refresco de los titulares.

Ocurre que en LaLiga ha empatado dos partidos seguidos, por lo que la lógica defiende que se vaya a por todas ante el Getafe CF con un once de gala. En tierras griegas podrían tener una nueva oportunidad desde el principio hombres como Marc Bartra, Valentín Gómez, Junior Firpo, Sergi Altimira, Rodrigo Riquelme o el 'Chimy' Ávila. No es que sea una cita más sencilla, aunque sí con una opción de enmienda siete días después en La Cartuja, tres días antes de recibir al RC Celta. "En LaLiga los puntos ni vuelven", abandera el 'Ingniero'.