La UEFA mantiene el Ucrania - España femenino en Turquía pese a la preocupación por la seguridad

La Selección española femenina vive horas de incertidumbre a pocos días de disputar su segundo encuentro en la fase de clasificación para el Mundial de 2027. El partido frente a Ucrania, programado para este sábado en Antalya, Turquía, sigue adelante después de que la UEFA haya comunicado oficialmente que no contempla su aplazamiento pese a las dudas generadas en las últimas horas.

La decisión llega tras la preocupación manifestada por la Real Federación Española de Fútbol y el propio vestuario del combinado dirigido por Sonia Bermúdez. En el entorno de la Selección se encendieron las alarmas después de conocerse que un misil iraní fue interceptado por fuerzas de la OTAN cuando se dirigía hacia territorio turco, un episodio que ha provocado inquietud en la expedición española.

La UEFA mantiene el partido sin cambios

Pero el organismo que gobierna el fútbol europeo ha sido tajante. La UEFA ha comunicado a la Federación española que el encuentro se disputará según el calendario previsto y que, según sus evaluaciones de seguridad, no existe riesgo para las selecciones que participarán en el partido.

Esta respuesta llega después de que la RFEF solicitara estudiar la posibilidad de aplazar el encuentro ante el contexto geopolítico actual. Sin embargo, desde el máximo organismo del fútbol europeo consideran que la situación no afecta directamente a la seguridad del evento deportivo y que el partido puede celebrarse con normalidad.

Reunión clave con las jugadoras

El siguiente paso será una reunión urgente entre los responsables federativos y las futbolistas de la Selección. En ese encuentro participarán el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, el secretario general Álvaro de Miguel y el cuerpo técnico encabezado por Sonia Bermúdez.

Durante la reunión se trasladará a las jugadoras toda la información recopilada en las últimas horas, incluyendo las garantías de seguridad transmitidas por la UEFA y por las autoridades locales. La Federación pretende resolver las dudas del vestuario antes de tomar una decisión definitiva sobre el viaje.

Además, se abordará un aspecto especialmente delicado: las consecuencias deportivas que tendría negarse a disputar el encuentro. La normativa contempla sanciones en caso de incomparecencia, un escenario que podría tener impacto directo en la clasificación mundialista.

El riesgo deportivo para España

El problema no es solo logístico o de seguridad. También hay un importante factor competitivo en juego. En esta fase de clasificación para el Mundial de 2027 únicamente el primer clasificado de cada grupo obtiene el billete directo para el torneo.

España tiene como principal rival a Inglaterra en la pelea por ese primer puesto, por lo que cualquier pérdida de puntos puede resultar decisiva. Una incomparecencia supondría perder el partido por sanción y recibir una penalización de tres puntos, lo que complicaría seriamente el camino hacia la cita mundialista.

Ucrania sigue jugando lejos de casa

El escenario del partido también responde a la situación particular que vive la Selección ucraniana desde el inicio de la guerra con Rusia en 2022. Desde entonces, Ucrania no puede disputar partidos internacionales en su propio territorio.

Esta circunstancia ha obligado al combinado ucraniano a jugar como local en diferentes países europeos. Polonia, Albania, Croacia, Macedonia del Norte o incluso España han sido sedes temporales para sus encuentros internacionales.

Turquía también ha sido utilizada anteriormente como sede neutral, especialmente en competiciones como la Nations League femenina. Por esa razón, la ciudad de Antalya fue elegida para albergar este partido de clasificación para el Mundial.

Una decisión que se tomará en las próximas horas

La resolución definitiva se conocerá en las próximas horas tras la reunión entre la Federación, el cuerpo técnico y las futbolistas. De ese encuentro debe salir la decisión sobre si la Selección española viaja finalmente a Turquía o si plantea algún escenario alternativo.

Las próximas horas serán decisivas para resolver una situación que mezcla factores deportivos, diplomáticos y logísticos. Mientras tanto, la Selección española sigue pendiente de una decisión que podría marcar el camino hacia el Mundial femenino de 2027.