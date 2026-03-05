La Selección española femenina viajará finalmente a Turquía para jugar ante Ucrania

La Selección española femenina viajará finalmente este viernes a Antalya, Turquía, para disputar el partido de clasificación para el Mundial de 2027 ante Ucrania, previsto para el sábado. La decisión se ha tomado tras una reunión entre la Real Federación Española de Fútbol y las jugadoras, en medio de la preocupación generada por la situación geopolítica en la región

La Selección española femenina ha decidido finalmente viajar a Turquía para disputar el partido de clasificación para el Mundial de 2027 frente a Ucrania. El encuentro se jugará este sábado en Antalya después de varios días de incertidumbre dentro del combinado nacional, donde existían dudas sobre la conveniencia de realizar el desplazamiento por motivos de seguridad.

La decisión se tomó tras una reunión celebrada entre las jugadoras y responsables de la Real Federación Española de Fútbol. En ese encuentro, los dirigentes federativos trasladaron a la plantilla toda la información recopilada durante las últimas horas, incluyendo los contactos mantenidos con organismos internacionales y autoridades gubernamentales para evaluar la situación.

Reunión decisiva entre la RFEF y las futbolistas

La reunión estuvo encabezada por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el secretario general del organismo, Álvaro de Miguel. Durante el encuentro se expusieron las gestiones realizadas por la Federación en las últimas 24 horas, que han incluido conversaciones con la UEFA, con representantes del Gobierno español y con la embajada de Turquía.

Además, desde la Federación se trasladó a las jugadoras la postura del organismo europeo, que ha mantenido en todo momento su decisión de que el partido se dispute según lo previsto en el calendario internacional.

La Selección también había trasladado previamente su preocupación a la UEFA mediante una carta en la que se reflejaban las dudas existentes dentro del vestuario sobre el viaje a Turquía.

La UEFA mantiene su postura

A pesar de las inquietudes manifestadas por la delegación española, la UEFA ha reiterado su confianza en que el encuentro puede celebrarse sin problemas. El departamento de seguridad del organismo europeo considera que existen las condiciones necesarias para que el partido se dispute con normalidad.

Uno de los argumentos expuestos por la UEFA es que las competiciones nacionales continúan desarrollándose con normalidad tanto en Turquía como en otros países de la región. Este contexto ha llevado al organismo a descartar cualquier cambio en la programación del encuentro.

Las dudas surgieron en las últimas horas después de que un misil iraní fuera interceptado por fuerzas de la OTAN cuando se dirigía hacia territorio turco, un episodio que generó preocupación dentro de la concentración de la Selección española.

Riesgo deportivo en caso de no presentarse

Otro de los factores que influyó en la decisión final fue la posible sanción deportiva que podría haber afrontado España en caso de no presentarse al partido. Según el reglamento de competición, una incomparecencia supondría dar el encuentro por perdido.

Este escenario habría tenido consecuencias importantes en la clasificación para el Mundial de 2027. En esta fase, únicamente el primer clasificado de cada grupo obtiene el billete directo para la cita mundialista.

España comparte grupo con Inglaterra, considerada la principal rival por el liderato. Perder el encuentro sin disputarlo habría supuesto un golpe importante para las aspiraciones del equipo en la lucha por la primera posición. Además, desde el punto de vista reglamentario, las opciones de que prosperara un recurso ante la UEFA alegando fuerza mayor eran consideradas muy reducidas.