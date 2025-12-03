El primer paso para una apuesta de futuro en la Real Sociedad

Sergio Francisco ha convocado por vez primera al joven mediocentro Tomy Carbonell para el encuentro de Copa del Rey ante el Reus. Son muchas las esperanzas puestas en un futbolista que el técnico oriotarra conoce muy bien del pasado curso

La Real Sociedad afronta este miércoles la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Reus, en lo que a buen seguro será una oportunidad para algunos de los jugadores menos habituales en los planes de Sergio Francisco. Aunque la lista de largas es bajas, sumándose el croata Caleta-Car a última hora a las ausencias por diferentes motivos físicos de Luka Sucic, Aramburu, Zubeldia, Karrikaburu, Oyarzabal, Yangel Herrera, Óskarsson y Rupérez.

En total son nueve futbolistas de la primera plantilla los que no podrán estar ante el conjunto catalán, de ahí que el técnico oriotarra haya tirado del filial para completar su lista. En ataque, una vez más, vuelve a recurrir a Gorka Carrera, el goleador del Sanse que ya debutó la pasada jornada ante el Villarreal. Pero, además, el preparador txuri urdin ha querido premiar el buen momento de Tomy Carbonell pese al 'overbooking' existente en la zona ancha.

En principio, todo apunta a que Gorrotxategi descansará y el elegido para actuar como pivote será Beñat Turrientes, que podría hacer las maletas en enero en busca de más minutos, estando Osasuna pendiente de su situación. Esta posible salida, junto a la más que probable de Susic, podría hacer que Carbonell se asome al primer equipo como alternativa en el segundo tramo de la temporada. Por ello, es muy posible que pueda hacer su debut esta noche en el Municipal de Reus.

Los números de Tomy Carbonell

Son muchas las esperanzas puestas en el joven mediocentro barcelonés de solo 20 años, que esta misma campaña se ha estrenado además en la selección española sub 20. Es solo su segunda temporada en el club donostiarra, que lo firmó en el verano de 2024 procedente del juvenil del Badalona tras un exhaustivo seguimiento. Pero desde que aterrizó su crecimiento ha sido constante. Ya la pasada campaña se hizo con un sitio en el filial, inicialmente a las órdenes de Sergio Francisco, y participó en 38 encuentros para celebrar el ascenso a Segunda división, categoría en la que está siendo uno de los más destacados del equipo nodriza txuri urdin, con casi mil minutos de juego repartidos en 12 partidos.

Atado hasta 2028 por la Real Sociedad

A su inteligencia táctica, el catalán suma una calidad técnico que le hace brillar también en la distribución. Cualidades que llevaron a la Real Sociedad a atarlo el pasado mes de octubre con una renovación hasta 2028, con el claro objetivo de que pueda promocionar al primer equipo más pronto que tarde. De momento, ya le ha llegado la primera llamada de un Sergio Francisco que lo conoce muy bien, por lo que podría ser el tercer 'potrillo' en estrenarse con el oriotarra, tras los citados Gorrotxategi y Carrera.

Luken Beitia también espera su oportunidad

Además, en la lista para el duelo ante el Reus figura también el central Luken Beitia, que sí ha estado presente ya en tres convocatorias en LaLiga y aguarda igualmente su oportunidad. Junto al defensor de Elgoibar, de 21 años, también se han sentado como suplentes en algún encuentro liguero, sin llegar a jugar, el mediocentro francés Alex Lebarbiery el extremo zurdo Alex Marchal, amén de los porteros Aitor Fraga y Theo Folgado.