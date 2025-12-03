Duje Ćaleta-Car, baja de última hora para el duelo copero de la Real Sociedad

El central croata de la Real Sociedad se cae de la convocatoria de Sergio Francisco por un virus intestinal. Caleta-Car apuntaba a jugar como titular ante el Reus después de perder la titularidad en LaLiga con Jon Martín

La Real Sociedad encara la segunda ronda de la Copa del Rey con el deber de no pasar fatigas ante el Reus. El duelo, a priori, es un mero trámite para Sergio Francisco que, aún así, no se confía de cara al partido copero ante el cuadro catalán. Para el choque, el técnico donostiarra anunció los 22 convocados, contando a un Caleta-Car que es baja de última hora por un virus intestinal.

Caleta-Car se cae de la convocatoria de la Real Sociedad

El central croata de la Real Sociedad se cae de la convocatoria de Sergio Francisco por un cuadro vírico estomacal. Caleta-Car apuntaba a jugar como titular ante el Reus después de perder la titularidad en LaLiga con Jon Martín. La oportunidad era de oro para el de los Balcanes que ha comenzado la temporada a un bajo nivel físico, demostrando un rendimiento muy pobre lejos del resto de fichajes que ha realizado la Real Sociedad en el mercado de verano. Jon Martín y Elustondo apuntan a volver a formar la pareja de centrales tras hacerlo en LaLiga ante el Villarreal, partido que perdieron por 2-3. Luken Beitia, central del filial, también viaja con el cuadro vasco y se cuela en la lucha por disputar minutos frente al Reus en busca del beneplácito de un Sergio Francisco que no descarta a nadie en lo que resta de temporada.

Sergio Francisco no especula para el duelo de la Copa del Rey

La baja de Caleta-Car trastoca los planes en defensa de Sergio Francisco, que no especula con la alineación ni con la diferencia de plantilla entre ambos clubes. El técnico donostiarra evita hablar de la rotación y asegura que alineará a los que considere más oportuno para vencer al equipo rival. "No me gusta mucho la palabra rotar. Creo que vamos a elegir los jugadores que entendamos que sean los mejores para el partido. Por supuesto que hay jugadores con más carga de minutos, pero al final lo que hacemos cuando llega cada partido es ver un poquito cuál es el estado de cada jugador, cómo sentimos a cada uno", adelanta. "Creo que están participando muchísimos jugadores, que todos esos jugadores también en liga, que todos esos jugadores están para aportar mañana. Y volvemos a pensar en un once para competir hasta ese sesenta que siempre hablo. Pero yo no le llamaría rotar. El equipo que elijamos es seguro el mejor que tengamos para arrancar el partido", sentencia el entrenador de la Real Sociedad.