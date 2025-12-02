Sergio Francisco no entiende de rotaciones en la Copa: "No me gusta esa palabra, el once será el mejor que tengamos"

El técnico txuri urdin dejará en San Sebastián a hombres importantes con alguna molestia pero asegura que saldrá con un equipo competitivo ya que espera que el Reus no les gane en ilusión

La Real Sociedad afronta este miércoles el compromiso de segunda ronda de Copa del Rey frente al Reus a partir de las 21:00 horas, un duelo donde Sergio Francisco aprovechará para dar más minutos a los jugadores menos habituales. "Hemos decidido hacer esa convocatoria metiendo a Carbonell, y los demás, los que estaban en el entrenamiento. Era la primera sesión de Karrikaburu con el grupo y entendíamos que necesita un poco más de tiempo para entrar en una convocatoria después de casi cinco semanas y media fuera del grupo, y los demás no están para entrar en convocatoria como Igor, Luka, Aramburu o el propio Karrikaburu. Los tres están con problemas, y no van a estar en esa convocatoria, pero espero que esos tres jugadores puedan llegar al fin de semana", ha explicado sobre las bajas de Zubeldia, Sucic y el lateral venezolano.

La importancia de tomarse en serio estas primeras rondas

"Hemos hablado con el grupo y lo que hemos visto del Reus es que es un buen equipo, que está compitiendo muy bien en su categoría, un equipo que tiene capacidad técnica, que sabe jugar, que hace muchas cosas en el juego y, por supuesto, que nosotros le damos mucha importancia a la competición, y queremos afrontarla con ese 100% de implicación y concentración porque la necesitamos sabiendo cómo son estas eliminatorias".

Un partido muy especial para el Reus

"Entiendo que para ellos será un partido diferente, en casa contra un equipo de Primera División, pero en los partidos que hemos visto la sensación que tenemos es que es un equipo que sabe jugar, que lo hace bien, que desde esa línea de 5 o de 3 con balón y sin balón genera cambios de posición, que tiene buenos momentos con balón, y hemos visto incluso partidos contra el Barcelona B en los que han sido capaces de dominar los partidos; me parece un muy buen equipo, y seguro que tienen la motivación arriba del todo para intentar ponérnoslo difícil".

La Copa permite rotar a los jugadores

"No me gusta mucho la palabra rotar, creo que vamos a elegir a los jugadores que entendamos que son los mejores para el partido. Por supuesto que hay jugadores con más carga de minutos, pero al final lo que hacemos cuando llega cada partido es ver cuál es el estado del jugador, y creo que están participando muchos jugadores que están para aportar mañana, y volvemos a pensar en un once para competir hasta ese minuto 60 del que siempre hablo, y luego con jugadores de cambio que nos puedan aportar para el tipo de partido que sea o lo que esté aconteciendo. Pero yo no lo llamaría rotar, el equipo que elijamos mañana será seguro el mejor que tengamos para arrancar el partido".

Será un once con los menos habituales

"Yo creo que va a haber de las dos cosas tenemos la plantilla para elegir y están participando muchísimos jugadores creo que hay muchos jugadores también en la dinámica de Liga menos jugadores descolgados que igual el día de Negreira y ahora mismo los jugadores que empiecen mañana va a haber de todo que quieran aportar y sana jugando menos y jugadores que tienen más participación".

¿Qué partido espera en Reus?

"Un partido muy difícil. Creo que hemos tenido suerte con poder jugar otra vez jugar en hierba natural, pero me espero un partido contra un rival con mucha motivación, que sabe jugar, y un partido que vamos a tener que trabajar y competir desde el primer minuto si queremos llevarlo adelante. Espero que no nos ganen ellos en ilusión. Siempre hemos dicho que para nosotros esta competición es muy importante, y en cuanto a la plantilla, espero que podamos gestionarlo bien para que podamos tener minutos para todos y es muy importante que todos le demos valor".

El estado de ánimo tras la derrota ante el Villarrea en el descuento

"Nosotros seguimos bien. Está claro que como se dio el partido el Villarreal fue un golpe al final, pero al día siguiente ya le habíamos dado la vuelta. Sacamos aquellas cosas que tenemos que mejorar y lo que es positivo y nos va a ayudar, pero ya pensando en este partido que era el que venía. Tenemos ahora partidos muy seguidos, cerca, y rápido tenemos que activarnos para pensar en el siguiente partido. Es lo que haremos después de Reus; cerrar el partido anterior, y empezar a pensar en el siguiente, que es lo que hacemos siempre independientemente del resultado".

La operación de Rupérez

"La operación de Rupérez ha salido muy bien, ha sido positiva a todos los efectos, y todo el mundo está contento de cómo ha salido; ojalá podamos tenerlo con nosotros pronto".

Hay obligación de hacerlo bien en la Copa sin la Europa League

"No sé si obligación, pero sí con el reto de afrontar las dos competiciones y la ilusión de ir pasando rondas, de competir en LaLiga cada semana, y que nos sirvan las dos competiciones para que el equipo crezca y para tener ese ritmo de competición de manera más habitual".

La Copa es presión o ilusión

"La presión la tenemos cuando hablamos de las dos competiciones. Vamos cada día y cada partido con la presión del equipo que somos. La Copa no nos genera una presión, lo que tenemos es que tener ese punto de concentración, de motivación, para afrontarla al 100%. Vamos con el pensamiento de que es muy importante la competición, que la presión que nos metemos es la presión que tenemos antes de salir a cada partido, pero también la presión nos la metemos en cada entrenamiento, conscientes de que son dos competiciones a las que le damos mucha importancia".