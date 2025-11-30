Ferland Mendy reaparece y reabre el debate en el lateral izquierdo del Real Madrid

El regreso de Ferland Mendy coincide con un momento clave para Xabi Alonso, que ahora dispone de tres alternativas para el lateral izquierdo, aunque Álvaro Carreras se ha convertido en una de las sorpresas de la temporada. La competencia condicionará el futuro de Mendy, obligado a recuperar protagonismo para no perder valor en el mercado

El Real Madrid encara los próximos meses con la convicción de que deberá reforzar su defensa a medio plazo, una zona castigada por las bajas y que ha obligado a Xabi Alonso a recurrir a soluciones de urgencia. La única excepción dentro de un escenario plagado de contratiempos ha sido el lateral izquierdo, una posición que recupera a un efectivo importante: Ferland Mendy ya está en condiciones de competir y se suma a la causa como una pieza disponible para el técnico blanco.

El regreso del francés se produce mientras Álvaro Carreras se consolida como una de las irrupciones más positivas de la temporada. Su buen rendimiento no generaba inquietud por la suplencia puntual de Fran García, pero la presencia de ambos ha permitido a Alonso mantener cierta estabilidad en un sector muy afectado por lesiones en otras zonas de la retaguardia. De hecho, Carreras incluso ha actuado en varias ocasiones como central zurdo por pura necesidad, un rol que ha asumido con personalidad pese a su juventud.

Competencia máxima en el lateral

Para Mendy, el panorama no es sencillo. A lo largo de su trayectoria en el club ha demostrado que, cuando su estado físico es óptimo, puede rendir como uno de los laterales defensivos más sólidos del mundo. Sin embargo, la reiteración de problemas musculares ha limitado su continuidad y ha generado dudas internas sobre su capacidad para encadenar partidos sin contratiempos.

La situación se complica al tener en cuenta que Carreras fue una petición expresa de Alonso y que se ha ganado la consideración de jugador de plena confianza. Esto obliga a Mendy a multiplicar esfuerzos si quiere recuperar un papel protagonista. Además, su situación contractual y su edad, 30 años, podrían abrir un escenario delicado si los minutos no acompañan.

Una encrucijada para club y jugador

En el club existe cierto temor a que la falta de oportunidades derive en un descenso de su valor de mercado. La posibilidad de que el francés opte por buscar una salida si su participación disminuye no es descartada, pero vender por debajo de su potencial, cercano a los 50 millones de euros cuando está sano, no entra en los planes de la dirección deportiva.

Su situación internacional tampoco le favorece. Fuera del radar de la Selección francesa, Mendy afronta un periodo decisivo para recuperar prestigio y demostrar que puede ser un activo útil en los grandes escenarios. El cuerpo técnico también es consciente de la importancia de su rendimiento para equilibrar una defensa que ha tenido que reinventarse en casi todas sus posiciones.

Un pasado reciente que pesa

En la última temporada, Mendy disputó 31 encuentros con el Real Madrid, con algo más de 2.200 minutos acumulados, sin goles y con dos asistencias. Datos insuficientes para un jugador al que se le exige continuidad y fiabilidad, especialmente en un equipo que necesita sumar seguridad en su línea más castigada.

Los próximos meses marcarán su porvenir. Con tres competiciones en juego y la defensa al límite, Ferland Mendy tiene ante sí la oportunidad de recuperar su espacio o quedar definitivamente relegado en la planificación del Real Madrid para el futuro inmediato.