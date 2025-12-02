Jesús Gil Manzano, árbitro elegido para pitar el Athletic - Real Madrid

Será la primera ocasión en que el colegiado extremeño pite a los rojiblancos mientras que ya lo ha hecho con los madridistas, en San Sebastián, donde además expulsó a Huijsen

El colegiado del comité Extremeño Jesús Gil arbitrará este miércoles el partido Athletic Club-Real Madrid, adelantado de la jornada 19 de LaLiga EA Sports, que se jugará a las 19.00 horas en el estadio de San Mamés, donde contará con el tinerfeño Daniel Trujillo Suárez en el VAR.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó el equipo arbitral del encuentro, adelantado por la participación de ambos clubes en la próxima edición de la Supercopa en Yeda (Arabia Saudí), del 7 la 11 de enero próximo.

Jesús Gil no ha arbitrado esta temporada al Athletic, pero sí coincidió con el Real Madrid en el partido de la cuarta jornada de liga en San Sebastián contra la Real Sociedad (1-2), en el que expulsó al madridista Dean Huijsen con roja directa por derribar a un contrario e impedir una ocasión manifiesta de gol.

El CTA consideró después que la sanción más adecuada por la infracción de Huijsen sobre Mikel Oyarzabal habría sido tarjeta amarilla y no roja, que implicó un partido de sanción para el defensa madridista. Internacional desde 2014, el colegiado extremeño pitó la temporada pasada la final de la Supercopa, en la que el Barcelona se llevó el título frente al Real Madrid (2-5) Yeda (Arabia Saudí).

Valverde recupera a Laporte pero pierde a Robert Navarro

Para el choque de este miércoles en San Mamés, Ernesto Valverde no podrá contar con Robert Navarro, uno de sus mejores jugadores en los últimos partidos, que se suma a otras bajas importantes en ataque como las de Oihan Sancet, sancionado, y los lesionados Iñaki Williams y Maroan Sannadi, éste una de las bajas de larga duración junto a Yeray Álvarez, Beñat Prados y Unai Egiluz.

Por contra, el técnico rojiblanco recupera a Aymerc Laporte y a Iñigo Ruiz de Galarreta, dos jugadores muy importantes para el estilo de juego rojiblanco. A ambos se les espera en el equipo titular como parejas de Dani Vivian y Mikel Jauregizar en el centro de la defensa y en el doble pivote, a pesar del buen momento de Aitor Paredes y el joven Alejandro Rego.

Los laterales dependerán del estado de Yuri Berchice, que el lunes se retiró del entrenamiento con molestias físicas. Si está recuperado es indiscutible en el lateral izquierdo. En el derecho Iñigo Lekue se ganó ante el Levante seguir siendo titular. Si Yuri no llega, el propio Lekue es uno de los candidatos a suplirle, junto a Adama Boiro. Si Lekue juega en la izquierda, dejaría un hueco para el regreso al once de Andoni Gorosabel en el derecho.

Y en ataque, ante las bajas, parece claro que jugarán Alex Berenguer y Nico Williams en las bandas, Unai Gómez de media punta y Gorka Guruzeta como delantero centro. Aunque en el caso de Nico habrá que ver cómo se encuentra de la pubalgia que arrastra y de la que tanto él como todo el entorno rojiblanco, e incluso la selección española, están pendientes antes de todos los partidos.