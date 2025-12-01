Cara y cruz en el entreno del Athletic: vuelve Laporte y Yuri se va antes de tiempo

El central rojiblanco ha superado su gastroenteritis y se apunta para el choque ante el Real Madrid, para el que es duda el lateral izquierda tras abandonar la sesión con unas molestias

El defensa del Athletic Club Aymeric Laporte, baja el pasado sábado frente al Levante por un cuadro de gastroenteritis, ha entrenado este lunes con sus compañeros con aparente normalidad y todo apunta a que estará disponible para el partido del próximo miércoles en San Mamés contra el Real Madrid.

El conjunto rojiblanco ha vuelto a ejercitarse en Lezama con la mente puesta ya en el choque ante los blancos y con el central internacional como uno más, pues ha salido al campo de entrenamiento con el grupo principal en el que no se encontraban eso sí los lesionados Iñaki Williams y Robert Navarro ni tampoco Nico Williams, Alex Berenguer y Mikel Vesga.

De estos tres últimos jugadores no se ha informado de que sufran problemas físicos por lo que es probable que Ernesto Valverde haya decidido regular sus cargas de trabajo antes del último entrenamiento previo al partido programado mañana martes a partir de las 18.00 horas.

En el caso de Iñaki Williams, el delantero se recupera aún de la lesión muscular que sufrió el pasado 22 de octubre mientras que Robert Navarro lo hace del esguince de tobillo que se produjo el pasado sábado en el Ciutat de Valencia.

La disponibilidad de ambos es seria duda para una cita en la que es baja segura Oihan Sancet, que cumplirá el segundo y último partido de sanción por su expulsión en el Camp Nou, además de los lesionados de larga duración Beñat Prados y Maroan Sannadi.

Respecto al último partido liguero, además de Laporte, el técnico recuperará a Iñigo Ruiz de Galarreta, que se perdió por sanción el encuentro contra el Levante.

Por último, en los quince minutos abiertos a los medios de comunicación en la sesión de este lunes, en la que ha tomado parte los canteranos Selton Sánchez e Iker Monreal, se pudo ver también como se retiraba Yuri Berchiche, aparentemente con unos ligeros problemas físicos.

Gorka Guruzeta, cumple 150 partidos frente al Real Madrid

Gorka Guruzeta tendrá la oportunidad de disputar su partido oficial 150 con el Athletic Club en el encuentro que enfrentará al equipo rojiblanco con el Real Madrid el próximo miércoles en San Mamés. El delantero, de 29 años, llegó a Lezama en 2014 en edad juvenil procedente del Antiguoko y, tras pasar por los dos filiales de formación, debutó con el primer equipo el 27 de agosto de 2018 a las órdenes de Eduardo Berizzo en un partido frente al Huesca en San Mamés.

Tras jugar nueve partidos y marcar un gol, en Copa al Sevilla, al final de esa misma campaña 2018-19 sufrió una grave lesión en la rodilla derecha en el último partido de liga del Bilbao Athletic y, un año más tarde, después de recuperarse y jugar 14 partidos con el filial, rescindió su contrato para fichar por el Sabadell.

Jugó una campaña en el club arlequinado y otra más también en Segunda División con el Amorebieta. Su buena campaña con los azules (38 partidos y 13 goles) animó al Athletic a ejecutar la opción de recuperar al donostiarra en sus dos primeros años fuera de Lezama que habían firmado en la salida del jugador.

En los 149 partidos que suma como rojiblanco -116 de Liga, 16 de Copa, 12 de Liga Europa, 4 de Liga de Campeones y 1 de Supercopa- el '11' del Athletic acumula un total de 35 dianas que le convierten en el tercer goleador histórico de la actual plantilla por detrás de Iñaki Williams (112) y de Oihan Sancet (43).