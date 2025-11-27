El sueño de Vivian con la selección española y su efecto positivo en el Athletic: "Queremos estar ahí"

Pese a la dura competencia existente, el central rojiblanco aspira a estar en el Mundial del próximo verano y cree que ese objetivo le ayuda a estar "centrado" para ofrecer un buen rendimiento en el conjunto bilbaíno

Desde que recibiese por vez primera en marzo del pasado año la llamada de Luis de la Fuente, Dani Vivian se ha convertido en un fijo en las listas de la selección española, con la que suma ya 10 encuentros. Su rol, eso sí, es el de actor secundario. En el primer parón de esta campaña no fue convocado y en los dos últimos, pese a volver, sólo ha disfrutado de 19 minutos ante Bulgaria. Con el regreso de su compañero Laporte, además, la competencia es más elevada si cabe en un puesto que tiene como fijos a priori a Le Normand, Pau Cubarsí y Huijsen. Pese a ello, el central del Athletic promete dar guerra y para ello tiene claro que lo primero es estar a la altura con la camiseta rojiblanca.

“Poder jugar un Mundial hace que uno está centrado en lo que debe estar. Es una ilusión más. Lo que me va a llevar a ello es el Athletic. Queremos estar ahí”, ha asegurado el vitoriano sobre sus ganas por estar con la 'Roja' en el campeonato que se celebrará el próximo verano en Canadá, México y Estados Unidos, cuyo sorteo de la primera fase tendrá lugar el 5 de diciembre.

Valora el empate ante el Slavia de Praga

En cuanto a la situación del Athletic, Vivian quiso valorar de forma positiva el decepcionante empate a cero firmado ante el Slavia de Praga en Champions, lo que deja a los de Ernesto Valverde casi sin margen de error para intentar asaltar el 'top 24' y poder disputar la ronda intermedia de acceso a los octavos. "No deja de ser un partido fuera de casa en Champions, así que es un punto que hay que saber interpretarlo. No es un punto para relajarse ni hay nada hecho, pero según cómo afrontes los partidos que viene sí te puede permitir dar un paso hacia adelante”, señaló el defensor en Radio Bilbao, dejando claro que hay que ir a por todas ante tres 'huesos' como PSG, Atalanta y Sporting de Portugal.

La visita al Levante, clave en LaLiga

En LaLiga, igualmente, las cosas no marchan como esperaba la afición rojiblanca. Octavo clasificado, a cuatro puntos de las plazas europeas, el conjunto bilbaíno viene de sufrir una dura derrota ante el FC Barcelona y afronta el duelo del próximo domingo ante el Levante, de nuevo a domicilio, como una oportunidad para reamarse de moral de cara a lo que se avecina. Y es que, en los primeros días de diciembre, tocará recibir de forma consecutiva a Real Madrid y Atlético.

"Estamos bien, pero hay que darle continuidad a lo que estamos haciendo. El partido del Levante es muy importante por los que vienen después, sería buena una victoria para afrontar el resto ante nuestra gente”, explicó Vivian, que puso como ejemplo lo realizado el pasado curso, cuando el equipo dio la cara tanto en LaLiga como en las competiciones continentales, alcanzando las semifinales de la Europa League. “No hay que jugar siempre igual y nosotros supimos hacerlo así, fue todo rodado y muy feliz. La temporada pasada fue increíble, el entrar en Champions", sentenció.