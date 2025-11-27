El Athletic, pendiente del pequeño contratiempo de última hora de Laporte

El equipo que entrena Ernesto Valverde, una vez ha jugado su partido de UEFA Champions League con el Slavia Praga, se ha puesto a preparar el choque de LaLiga de este fin de semana que disputa contra el Levante UD para el que es duda el internacional español

Sin tiempo prácticamente para tomarse un respiro, el Athletic Club ya se ha puesto manos a la obra para preparar de la mejor manera posible el partido de LaLiga que este fin de semana tiene que disputar contra el Levante UD. Condicionado por el choque frente al Slavia Praga de UEFA Champions League jugado hace unos días solamente, el equipo de Ernesto Valverde está obligado a centrarse en LaLiga y ganar para engancharse en la pelea por los puestos europeos. Un encuentro frente al Levante UD en donde tendrá bajas por sanción, como las de Oihan Sancet e Iñigo Ruiz de Galarreta, y para el que está pendiente de Aymeric Laporte que ha sufrido un contratiempo de última hora.

Laporte es duda en el Athletic Club para el partido contra el Levante UD por culpa de un virus

El Athletic Club ha regresado a los entrenamientos después de jugar la UEFA Champions League en una sesión realizada en Lezama la cual ha estado marcada por la ausencia de Aymeric Laporte que no se ha podido ejercitar con el resto de sus compañeros por culpa de un virus.

Dicho proceso vírico hace que el internacional por España sea seria duda para el partido contra el Levante UD que se disputa este próximo sábado. El Athletic Club se mantendrá muy pendiente de la evolución de un Aymeric Laporte que no jugó contra el Slavia Praga por decisión técnica ya que Ernesto Valverde, entrenador del equipo rojiblanco, consideró que el central debía descansar. En caso de que Laporte no esté disponible, la pareja Dani Vivian y Aitor Paredes será la titular.

Nico Serrano sí se entrena e Iñaki Williams sigue al margen

La buena noticia del entrenamiento del Athletic Club ha sido que Nico Serrano sí se ha ejercitado con el resto de sus compañeros después de haber superado la sobrecarga que le dejó fuera del partido contra el Slavia Praga.

Por otro lado, Iñaki Williams sigue al margen, trabajando en la recuperación de su lesión muscular, a 48 horas de que se dispute el partido contra el Levante UD y, por tanto, tiene muy complicado regresar este fin de semana con el Athletic Club.

De este modo, con los futbolistas que seguro que no va a poder contar el Athletic Club en el partido contra el Levante UD son Unai Egiluz, Beñat Prados y Maroan Sannadi, que están lesionados, y con Oihan Sancet e Iñigo Ruiz de Galarreta que está sancionados.