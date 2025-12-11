Arturo Coello y Agustín Tapia inician con paso firme las Finals de Barcelona

Los Golden Boys no encuentran rival en Lucas Bergamini y Javier Leal para citarse en semifinales con Franco Stupaczuk y Martín di Nenno

Son los máximos favoritos y lo han demostrado desde primera hora. Arturo Coello y Agustín Tapia, pareja número 1 del mundo, se ha impuesto a Lucas Bergamini y Javier Leal por un doble 6-2 para sacar billete a las semifinales de las Premier Padel Finals de Barcelona, donde les esperan ya Franco Stupaczuk y Martín di Nenno. Y tampoco fallaron las mejores del cuadro femenino, ya que Gemma Triay y Delfina Brea, cumplieron igualmente con los pronósticos en el Palau Sant Jordi de Barcelona.En el partido inaugural de la segunda edición bajo su nombre actual, la pareja número cuatro del ranking, Andrea Ustero y Sofia Araújo, salió con el cuchillo entre los dientes, imponiéndose con un contundente 6-1 en el primer set, resuelto en poco más de treinta minutos. Las españolas Martita Ortega y Tamara Icardo, quintas del ranking, no pudieron frenar el juego agresivo de sus rivales, que se adaptaron mejor al escenario y cerraron el partido con otro 6-1.

Tampoco les tembló el pulso a Triay y Brea, quienes dominaron su partido desde el inicio, llevando la iniciativa y mostrando contundencia al resto. Aunque sus rivales llegaron a romperles el servicio en el segundo set, no lograron inquietar a las reinas del circuito, que buscarán su primer 'Torneo de Maestras' juntas, tras los títulos individuales de Triay en 2020 y 2022 y de Brea en 2023.

El viernes será el turno de Bea González y Claudia Fernández (3) frente a Alejandra Alonso y Claudia Jensen (6), y la primera fase se cerrará con Alejandra Salazar y Martina Calvo (7) contra Ariana Sánchez y Paula Josemaría (2), las campeonas de la última edición.

Sin sobresaltos tampoco en el cuadro masculino

En el cuadro masculino, los argentinos Martín Di Nenno y Franco Stupaczuk (5) se impusieron a Juan Lebrón y Leo Augsburger (3) por 6-2 y 6-4, un duelo con morbo por los recientes cruces de parejas: Stupaczuk formó dupla con Lebrón y Di Nenno con Augsburger.

Los argentinos rompieron el servicio de sus rivales en el primer juego y, con otra rotura, se llevaron la primera manga por 6-2. El segundo set fue más igualado, con Lebrón y Augsburger ajustando el marcador hasta el 5-4. Sin embargo, Di Nenno y Stupaczuk aprovecharon sus oportunidades de rotura y cerraron el set 6-4.

Los Golden Boys no perdonan

El cierre de la primera jornada llegó con Coello y Tapia, que reafirmaron su dominio que esta temporada les ha llevado a ganar doce títulos y a asegurar el número 1 por tercer año consecutivo, con un sólido 6-2 y 6-2 ante Javi Leal y Lucas Bergamini (8) en menos de una hora de juego.El viernes será el turno de Coki Nieto, ahora formando pareja con Mike Yanguas (4), frente a la leyenda Paquito Navarro y su antiguo compañero Jon Sanz (4). Los números 2 del mundo, Alejandro Galán y Federico Chingotto, debutarán frente al argentino Momo González y el español Fran Guerrero (7).