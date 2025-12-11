Juan Lebrón dicta sentencia sobre su nuevo compañero y se muestra ansioso antes de las Finals: "Los ganadores siempre tenemos prisa"
"Va a ser muy bueno", señala el gaditano sobre Leo Augsburger, con el que quiere aspirar al número uno
Juan Lebrón es una de las grandes atracciones del arranque de las Premier Pádel Finals 2025 que empiezan este jueves en Barcelona y donde el jugador andaluz, junto a su nuevo compañero Leo Augsburger, se verá las caras con los dos últimos jugadores con los que ha formado pareja: Franco Stupaczuk y Martín di Nenno.
Será un duelo difícil, el peor que le podía tocar en cuartos de final de este último torneo del año tras haberse situado como terceros del ránking y haber podido evitar a un Top-4.
Juan Lebrón, no obstante, tiene la mirada ya puesta en la próxima campaña y estos dos últimos torneos del año han sido un aperitivo de lo que viene y un adelanto para irse adaptando mejor como pareja junto a Augsbuger, En el México Major Premier Pádel ya sorprendieron alcanzando las semifinales, pero aún mostraron que les falta mucho para estar compenetrados en pista, lo cual es positivo de cara al futuro.
Y en Barcelona no lo tendrán fácil, ya que no sólo arrancan ante Stupaczuk y Di Nenno, sino que, seguramente, si pasan a semifinales se cruzarían con los número uno, Arturo Coello y Agustín Tapia. Lebrón se conforma en Barcelona con “cerrar bien la temporada para comenzar con optimismo la próxima campaña". "Llevamos tres semanas preparado nuestro juego, con mucho margen de mejora y Silingo -su nuevo entrenador- quiere que introduzcamos nuevas jugadas que tal vez se vean ahora”, señala en AS, donde no duda en alabar a su nuevo compañero.
Lebrón tiene muchas esperanzas en Leo Augsburger
“Leo Augsburger es un chico al que le gusta mucho el pádel, que aprende rápido y que va a ser muy bueno. Y mi objetivo con él para la próxima temporada es ser uno de los protagonistas que le metan presión a las dos primeras parejas del circuito (Tapia-Coello y Galán-Chingotto) que es algo que se habla entre todos, y que aspire por subir al número especial que persiguen y sueñan todos”, estima Lebrón sobre una pareja que ha despertado mucha expectación por el juego ofensivo que promete cuando esté a pleno rendimiento.
Sobre su temporada, la califica de buena, pese a que sólo ha podido sumar un título, ya que va a acabar, seguramente, quinto del ránking tras los cuatro que forman las dos parejas que encabezan el circuito. “Para venir de dónde venía, de más de un año y medio lesionado, debo estar contento, porque reaparecí sin estar totalmente recuperado y asimilando la frustración que provoca que no regresas al nivel que tenías lo rápido que quieres, porque los ganadores siempre tenemos prisa", reconoce un Lebrón que presentó su nueva colección y su pala en Madrid.