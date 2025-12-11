Juan Lebrón dicta sentencia sobre su nuevo compañero y se muestra ansioso antes de las Finals: "Los ganadores siempre tenemos prisa"

"Va a ser muy bueno", señala el gaditano sobre Leo Augsburger, con el que quiere aspirar al número uno

Juan Lebrón y Leo Agusburger - @premierpadel

Juan Lebrón es una de las grandes atracciones del arranque de las Premier Pádel Finals 2025 que empiezan este jueves en Barcelona y donde el jugador andaluz, junto a su nuevo compañero Leo Augsburger, se verá las caras con los dos últimos jugadores con los que ha formado pareja: Franco Stupaczuk y Martín di Nenno.

Será un duelo difícil, el peor que le podía tocar en cuartos de final de este último torneo del año tras haberse situado como terceros del ránking y haber podido evitar a un Top-4.

Juan Lebrón, no obstante, tiene la mirada ya puesta en la próxima campaña y estos dos últimos torneos del año han sido un aperitivo de lo que viene y un adelanto para irse adaptando mejor como pareja junto a Augsbuger, En el México Major Premier Pádel ya sorprendieron alcanzando las semifinales, pero aún mostraron que les falta mucho para estar compenetrados en pista, lo cual es positivo de cara al futuro.

Y en Barcelona no lo tendrán fácil, ya que no sólo arrancan ante Stupaczuk y Di Nenno, sino que, seguramente, si pasan a semifinales se cruzarían con los número uno, Arturo Coello y Agustín Tapia. Lebrón se conforma en Barcelona con “cerrar bien la temporada para comenzar con optimismo la próxima campaña". "Llevamos tres semanas preparado nuestro juego, con mucho margen de mejora y Silingo -su nuevo entrenador- quiere que introduzcamos nuevas jugadas que tal vez se vean ahora”, señala en AS, donde no duda en alabar a su nuevo compañero.

Lebrón tiene muchas esperanzas en Leo Augsburger

“Leo Augsburger es un chico al que le gusta mucho el pádel, que aprende rápido y que va a ser muy bueno. Y mi objetivo con él para la próxima temporada es ser uno de los protagonistas que le metan presión a las dos primeras parejas del circuito (Tapia-Coello y Galán-Chingotto) que es algo que se habla entre todos, y que aspire por subir al número especial que persiguen y sueñan todos”, estima Lebrón sobre una pareja que ha despertado mucha expectación por el juego ofensivo que promete cuando esté a pleno rendimiento.

Sobre su temporada, la califica de buena, pese a que sólo ha podido sumar un título, ya que va a acabar, seguramente, quinto del ránking tras los cuatro que forman las dos parejas que encabezan el circuito. “Para venir de dónde venía, de más de un año y medio lesionado, debo estar contento, porque reaparecí sin estar totalmente recuperado y asimilando la frustración que provoca que no regresas al nivel que tenías lo rápido que quieres, porque los ganadores siempre tenemos prisa", reconoce un Lebrón que presentó su nueva colección y su pala en Madrid.