La opción de Sadiq emerge y la Real Sociedad puede verse beneficiada

El delantero es el único que queda sano en toda la plantilla después de que Mikel Oyarzabal haya sufrido una lesión muscular que lo va a tener alejado de los terrenos de juego durante un tiempo. Si el nigerino lo hace bien el club vasco puede verse beneficiado de cara a su posible salida en el mercado de fichajes de invierno

No ha tenido buena suerte la Real Sociedad ya que justo cuando atravesaba su mejor momento deportivo, y antes del importante partido contra el Villarreal CF, se le ha lesionado su mejor jugador y capitán, Mikel Oyarzabal. Un problema físico que es más importante de lo normal porque la ausencia del de Eibar se une a las de Karrikaburu y Oskarsson las cuales deja a Umar Sadiq como uno delantero centro disponible en la primera plantilla. Por tanto, todo hace indicar que Umar Sadiq tendrá la oportunidad de demostrar su valía lo cual sería muy beneficioso para la Real Sociedad de cara al próximo mercado de fichajes de invierno que se abre en unas semanas.

Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, no ha modificado su sistema en lo que va de temporada, ni en las malas ni en las buenas. El 4-3-3 es una seña de identidad del técnico que ahora se ha quedado sin tres de sus cuatro delanteros centros, teniendo solamente disponible a un Umar Sadiq que debería ser titular en el partido contra el Villarreal CF que se disputa este fin de semana.

Umar Sadiq en esta temporada ha tenido momentos malos, en Copa del Rey en donde fue criticado, con otros buenos, frente al Elche CF en LaLiga, en donde tuvo un papel de agitador que permitió empatar a la Real Sociedad. Con todo, la participación de Umar Sadiq en este curso futbolístico se limita a 118 minutos, 48' en LaLiga y 78' en Copa del Rey, repartidos en 4 partidos oficiales en los que no ha marcado.

Ahora debería jugar y si aprovecha dicha oportunidad el delantero sería una excelente oportunidad para la propia Real Sociedad que ya mira al mercado de fichajes de invierno en donde Umar Sadiq es uno de los futbolistas que puede salir, dejando así espacio para realizar fichajes. Al jugador no le faltan equipos que lo pretenden, siendo uno de ellos el Valencia CF, el cual no se ha olvidado de él después del buen rendimiento que le dio la temporada pasada. Sea como fuere, si Sadiq juega y lo hace bien la Real Sociedad puede verse beneficiada por dos motivos: primero porque le ayudaría en lo deportivo y segundo porque el futbolista se revalorizaría de cara al mercado de fichajes de invierno.

La Real Sociedad no tiene en sus planes regalar a Umar Sadiq, quien tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, tal y como demostró en anteriores mercados en donde rechazó propuestas por considerarlas insuficientes.

Sergio Francisco tiene que decidir sobre la titularidad o no de Umar Sadiq

Sin delanteros centros disponibles por lesión a excepción de Umar Sadiq, ahora la decisión está en manos de Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad. El técnico puede apostar por el nigeriano como titular pero tiene otra alternativas.

La primera de ellas es dejar los extremos en manos de Kubo y Barrenetxea y apostar por Guedes como delantero centro. La segunda es darle la alternativa a Gorka Carrera, del filial, quien lleva 6 goles y 3 asistencias en Segunda división.