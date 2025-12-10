Julen Agirrezabala señala el punto débil del Valencia: "Nos está costando"

El portero del Valencia CF, que ha afirmado que está contento de haber elegido al club de Mestalla para jugar durante esta temporada, ha asegurado que no están satisfechos con el rendimiento que están teniendo como visitantes en esta campaña en LaLiga

Julen Agirrezabala, portero del Valencia CF, ha tomado la palabra para repasar la actualidad del equipo que entrena Carlos Corberán. El portero, que está contento con haber elegido al club de Mestalla para jugar esta campaña, ha señalado que la plantilla no está satisfecha con el rendimiento que está teniendo como visitante el cual está siendo el punto débil.

Julen Agirrezabala analiza el partido que el Valencia CF tiene que jugar contra el Atlético de Madrid este sábado

Agirrezabala, que ha dado una entrevista a los medios oficiales del Valencia CF, ha analizado el partido que el equipo valencianista tiene que jugar contra el Atlético de Madrid este fin de semana. "El equipo está bien, con ganas del encuentro del sábado que sabemos que va a ser un encuentro muy exigente y queremos puntuar en un estadio tan complicado como el Metropolitano. Queremos hacer un buen partido y lograr los tres puntos. Vamos a tener que defender y atacar muy bien. Todos los partidos son muy exigentes. Es otra oportunidad para dar un paso hacia delante. Las estadísticas están para romperlas".

Además ha añadido lo difícil que es ganarle al Atlético de Madrid. "El Atlético de Madrid es un equipo muy competitivo, tiene en todas las líneas jugadores muy competitivos y de mucha calidad. Tenemos que estar muy finos en ambas áreas, defendiendo con mucha contundencia y aprovechar las opciones que tengamos".

Julen Agirrezabala señala que el rendimiento fuera de casa es el punto débil del Valencia CF en esta temporada

El portero del Valencia CF ha afirmado que el partido contra el Real Betis puede ser un punto de inflexión. "Fue un punto de inflexión, estuvimos bien en todas las líneas, fuimos muy competitivos. El equipo reaccionó muy bien y esa es la línea a seguir"

Por otro lado, Julen Agirrezabala ha dicho que el punto débil del Valencia CF en esta temporada es su mal rendimiento como visitante: 0 victorias, 3 empates y 4 derrotas en 7 partidos. "No estamos satisfechos con los números, nos está costando, pero afrontamos este partido como una nueva oportunidad y romper la racha y qué mejor que hacerlo contra un rival de esta talla".

Agirrezabala ha asegurado que el Valencia CF quiere cerrar el año 2025 con buenas sensaciones. "Son dos partidos muy difíciles, cualquier rival, cualquier partido es muy cerrado, de pocas ocasiones y la contundencia en las dos áreas te marca el resultado del partido. Queremos transmitir las mejores sensaciones posibles en los próximos encuentros que tenemos. Queremos cerrar el 2025 de la mejor manera posible".

Finalmente, ha dicho que está contento de haber elegido fichar por el Valencia CF. "Estoy contento de vestir la camiseta del Valencia CF y poder representar a un club y afición histórica. Intento hacer siempre lo que esté en mis manos para ayudar al equipo a conseguir los mejores resultados, los tres puntos cada partido".