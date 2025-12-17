La Vuelta 2026 desvela un final andaluz inédito, 'sterrato'... y el mayor desnivel de la historia

"Será la edición con más metros de desnivel de la historia", señala Carlos de Andrés en la presentación de la Vuelta a España 2026 y su director, Javier Guillén, apostilla: "Todas las etapas tendrán alicientes"

La Vuelta Ciclista a España 2026, que celebrará su 81ª edición entre el 22 de agosto al 13 de septiembre con salida en Mónaco y llegada en Granada, ha confirmado su continuismo de los últimos años, con un recorrido explosivo, de mucha alternancia y que, salvo sorpresa, no decidirá al campeón hasta el último momento, como ya pasó en las últimas ediciones.

La ronda española tendrá etapas muy duras desde el principio y alternará el llano, con la montaña o media montaña durante las tres semanas de competición. La gran novedad será la llegada a Granada y tendrá tres días previos que podrían cambiar el signo de la lucha. No en vano, primero hay una contrarreloj individual en tierras gaditanas y, luego, dos de las etapas más duras de la próxima edición.

"Esta edición no tendrá un comienzo tan duro en la tercera semana, sino que se concentra lo más difícil al final con la subida a Peñas Blancas y Collado del Alguacil", confirmaba Javier Guillén, director de la Vuelta a España. Esas serán las dos etapas previas al final. La decimoctava parte de Vélez Málaga y llega Peñas Blancas en una jornada con 4 puertos y final en alto; y el último asalto por lo alto se vivirá con la llegada al inédito Collado del Alguacil, con 5 puertos, entre ellos dos pasos por Hazallanas y El Purche, antes de la meta situada a 1.900 metros de altura tras la subida de 17 kilómetros al 6,6 por ciento y un 18 de pendiente máxima. "Será la edición con más metros de desnivel de la historia", según explicaba Carlos de Andrés en la presentación.

"Andalucía no estuvo presente en el recorrido de 2025 y en 2026 tendrán presencia las 8 provincias andaluzas. También recuperamos la zona de Levante con sus 3 provincias. Todas las etapas tendrán alicientes, ya sea por el viento, la montaña, los monumentos, las ciudades...", indicaba Guillén.

El 'sterrato' en el Puerto de El Bartolo

En este sentido, el director de La Vuelta desvelaba otros de los alicientes con los que se va a encontrar el espectador. "Espero que todas las etapas enganchen a la afición, entre ellas la sexta etapa con final en Castellón, con un tramo de 'sterrato' en el Puerto de El Bartolo, como una de las novedades de esta Vuelta", indicaba Guillén.

El director de la Vuelta a España también recordaba que "el tercer día ya habrá un final en alto (Font Romeu)" y que "el cuarto, la carrera llega a Andorra". "Luego habrá etapas muy buenas, como la de Aitana y la penúltima en Collado del Alguacil, con grandes desniveles", presentaba.

Sobre la participación, que ya tiene 'confirmados' a Joao Almeida -según el calendario que desveló el sábado- o Primoz Roglic, Guillén se mostraba feliz de que un cuatro veces campeón de la ronda española vuelva a apostar por ella. "Nos enorgullece. Su presencia representa mucho. Siempre esperamos una gran participación", estima.

Por otro lado, no esquivó la pregunta sobre los acontecimientos vividos en la pasada edición, con la cancelación de algunos finales de etapa, y señaló que eso no va a volver a pasar. "Es cierto que las circunstancias del año pasado no se darán. Nos hizo sufrir mucho a todos, pero apostamos ya apostamos por la tranquilidad. El tiempo nos sirve para mirar adelante y este recorrido es un gran reflejo de la ilusión que tenemos", apostilló.