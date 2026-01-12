El Oviedo, muy cerca de firmar a Jacobo González

El centrocampista de Córdoba está a un paso de llegar al conjunto de Guillermo Almada, que ya se ha despedido oficialmente de Álvaro Lemos, abriendo paso a nuevas incorporaciones en un mercado que apunta a ser decisivo en la entidad asturiana

El Oviedo es uno de los equipos que más se está moviendo en el mercado de fichajes. En este sentido, la entidad sigue con el radar activado y sus ojos puestos, concretamente, en Jacobo González, mediocentro del Córdoba. El futbolista de 28 años está siendo uno de los más destacados del club andaluz, que está muy cerca de firmar y ser parte de la plantilla blanquiazul, que continúan últimos en la clasificación de LaLiga EA Sports. De momento, el conjunto de Guillermo Almada ya ha anunciado el fichaje de Thiago Borbas, que ayer tuvo sus primeros minutos en el empate frente al Betis en el Carlos Tartiere.

Guillermo Almada comunica sus intenciones en el mercado de fichajes

Guillermo Almada, entrenador del Oviedo, habló en la rueda posterior al encuentro contra el Betis. Entre otros temas, el técnico fue preguntado por los posibles fichajes que puede firmar la dirección deportiva en el presente mercado invernal. “Estamos en la búsqueda, no entro en las negociaciones. Precisamos variantes ofensivas para que nos den otras características y hacer daño a los rivales. No es sencillo, pero están haciendo un esfuerzo para reforzar al equipo. Los dos laterales son más ofensivos que defensivos. Es una posibilidad y debemos adaptar a algunos jugadores. Javi tiene buena aportación ofensiva, nos puede dar esa posibilidad en algún momento y tuvimos cerca el segundo gol en una acción suya!" En este sentido, como ha apuntado el periodista especializado en el mercado de fichajes, Matteo Moretto, Jacobo González, jugador del Córdoba, está a un paso de fichar por el Oviedo. Además, el medio La Nueva España ha informado que la directiva está dispuesto a pagar el traspaso del futbolista, que acaba contrato en el conjunto andaluz el próximo mes de junio.

Por su parte, Jacobo González ha disputado 19 partidos con el Córdoba esta temporada, firmando cinco goles, además de haber recibido cuatro tarjetas amarillas y una tarjeta roja. Además, el jugador de 28 años viene de ver puerta en sus dos últimos enfrentamientos, ante el Burgos y Mirandés, siendo clave para la clasificación del conjunto andaluz en la clasificación de LaLiga Hypermotion, donde se sitúan décimos con un total de 30 puntos, empatados con el Sporting de Gijón.

Álvaro Lemos, hueco para las posibles llegadas

Por otra parte, una de las claves de la llegada de Jacobo González al Oviedo pueden ser salidas como las de Álvaro Lemos, del que ya se ha despido la entidad asturiana: "El Real Oviedo y Álvaro Lemos finalizan la etapa que vinculaba a ambos, por lo que el futbolista deja de pertenecer al Club. El jugador se encontraba ejercitándose en las instalaciones de El Requexón durante el proceso de recuperación de la lesión que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego, etapa que ahora llega a su fin. El Real Oviedo quiere agradecer a Álvaro Lemos su profesionalidad, compromiso y predisposición durante este tiempo, y le desea la mayor de las suertes en sus próximos retos personales y profesionales".