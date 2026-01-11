El Oviedo confía en la mejoría: "Hay que seguir con la misma unidad y entrega y porque vamos por la buena senda"

Jugadores del equipo de Guillermo Almada, que empataron en el día de ayer frente al Betis en el Carlos Tartiere, reconocieron el apoyo de la afición y la fe en poder levantar la situación y lograr la permanencia

El Oviedo no pudo vencer al Betis en el día de ayer, en el encuentro disputado en el Carlos Tartiere. Los de Guillermo Almada, que se adelantaron en el marcador gracias al gol de Ilyas Chaira, no pudieron responder al tanto de Lo Celso en el minuto 83, por lo que el resultado reflejó el 1-1 final. De esta manera, diferentes jugadores del conjunto asturiano, como el goleador marroquí, David Carmo y Nico Fonseca, hablaron ante los medios de comunicación para reflejar la confianza y reconocer el apoyo de la afición ante la delicada situación.

David Carmo lamenta la derrota contra el Betis

Por un lado, David Carmo fue uno de los protagonistas del Real Oviedo tras el empate ante el Betis, hablando ante los medios de comunicación al igual que Guillermo Almada, que lo hizo en rueda de prensa: "Es una pena para nosotros y para la afición. Merecíamos la victoria, la necesitamos para la gente del club y para los seguidores. Es frustrante pero el lunes ya nos fijaremos en Osasuna. Hay que cambiar frustración por motivación. La gente está con nosotros debemos recordarlo en cada entrenamiento. Cuando ganemos solo van a pasarnos de cosas positivas. No jugamos como un último clasificado, sino con personalidad, con eso debemos quedarnos".

Por otra parte, Ilyas Chaira, titular y goleador del Oviedo en el partido de ayer ante el Betis, fue muy claro en torno con el futuro del club en la presente temporada y con el objetivo de permanecer en Primera División: "Seguimos creyendo en la permanencia. Es algo difícil, pero con el apoyo de la afición y en esta línea ascendente que mostramos en los últimos partidos se puede conseguir". Por último, Nico Fonseca, cuya llegada se hizo oficial el pasado 26 de diciembre, transmitió sus sensaciones en su segundo encuentro con el conjunto de Guillermo Almada: "Hay enfado pero hay que valorar las cosas buenas. Es el camino. Hay que seguir con la misma unidad y entrega y porque vamos por la buena senda. Se siente el cariño, así ha sido desde el primer día que llegué. Hay que estar positivos y unidos porque creo que lo vamos a sacar adelante. Lo que hacemos bien hay que mantenerlo con constancia, durante más momentos. Hay una adaptación al entrenador y nos va a dar frutos".

El Oviedo, con la necesidad de empezar a sumar de tres

El Oviedo se enfrenta a una segunda vuelta de temporada complicada en LaLiga EA Sports. El conjunto de Guillermo Almada tan solo ha logrado dos victorias esta campaña, ante el Valencia en Mestalla y Real Sociedad en el Carlos Tartiere. Por lo demás, son 10 derrotas y 7 empates, lo que deja al equipo asturiano último en la clasificación del campeonato doméstico con 13 puntos, a uno del Levante y cuatro del Valencia. Por otro lado, la plantilla encara un mes de enero con la visita a Osasuna a El Sadar, además de al Barcelona en el Spotify Camp Nou. Por último, el Oviedo recibirá al Girona, que viene de cosechar dos victorias en los dos primeros encuentros de 2026.