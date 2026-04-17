El Real Oviedo se agarra al momento de Aaron Escandell en la recta final de LaLiga

El portero del conjunto de Guillermo Almada es el que más paradas firma de las cinco grandes Ligas, alcanzando un total de 133 hasta el momento. El equipo carbayón se aferra a su momento de forma para lograr la permanencia en Primera División

El Oviedo es uno de los equipos de Primera División que se mantiene en la pelea por lograr la salvación. Uno de los jugadores a los que se aferra el conjunto dirigido por Guillermo Almada es a Aaron Escandell. En su segunda temporada en el club carbayón, el valenciano es una de las figuras claves de esta plantilla, que registra datos como el de ser el portero con más paradas de las cinco grandes ligas.

Con un total de 133, Aaron Escandelll se posiciona en lo más alto en este aspecto, por delante, en LaLiga, de Dmitrovic, del Espanyol, Gazzaniga, del Girona y Ryan, del Levante. De esta manera, el portero del Oviedo pone el foco en conseguir la salvación en Primera, ante una temporada a la que tan solo le restan siete jornadas, decisivas para el devenir del equipo de Guillermo Almada.

Los datos de Aaron Escandell en el Real Oviedo en la temporada 2025/2026

El Real Oviedo afronta la jornada 32 tras conseguir tres victorias en las cuatro últimas jornadas. Además, estos triunfos del conjunto carbayón han llegado tras no recibir ni un solo gol, poniendo en alza las actuaciones de Aaron Escandell ante el Valencia y Sevilla en el Carlos Tartiere y frente al Celta de Vigo en Balaídos. Sin embargo, esto no ha evitado que los de Guillermo Almada sigan siendo últimos de la clasificación con 27 puntos.

No obstante, los datos de Aaron Escandell, que ya fue clave en el empate ante el Espanyol, reflejan su importancia en el Real Oviedo. El meta de 30 años es el que más disparos desde dentro del área ha salvado de las cinco grandes ligas, con 89 paradas, superando a Dubravkam, que cuenta con 77.

Por otro lado, el portero carbayón es el que más penaltis ha detenido de toda LaLiga, con 2. Además, es el segundo que más goles evita, con 7,56 y el cuarto con mejor porcentaje de paradas, con 73,33%. Por ello, Aaron Escandell supera en ambos datos a Courtois, Oblak, Unai Simón, Radu o Sivera.

Guillermo Almada elogia la portería a 0 del Real Oviedo contra el Celta de Vigo

Los resultados de estos datos se ven argumentados en partidos como el que enfrentó al Real Oviedo con el Celta de Vigo en Balaídos. Los de Guillermo Almada consiguieron un contundente 0-3, dónde, sin embargo, el conjunto de Claudio Giráldez tiró hasta seis tiros entre los tres palos, lo que aumentan los elogios y el nivel de Aaron Escandell, que lanzó un mensaje de ánimo a la afición. El valenciano firmó seis paradas, destando dos en los últimos compases del choque a Jutglà.

Por ello, Guillermo Almada, tras la victoria ante el Celta de Vigo, habló de esta manera del hecho de que su equipo volviese a dejar la portería a cero en un nuevo partido de LaLiga EA Sports: "La cancha tiene las mismas dimensiones, la misma cantidad de jugadores y podemos hacerlo perfectamente. Y hoy la solidez defensiva partió de atrás hacia adelante, y creo que fue un aspecto muy importante para generar lo que generamos adelante".

Aaron Escandell se centra en las últimas siete jornadas del Real Oviedo en LaLiga

El Real Oviedo, aprovechando el 'parón' de este fin de semana por la final de la Copa del Rey, tendrá más tiempo para preparar la visita al Villarreal al Carlos Tartiere, en el encuentro correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports.

Tras ello, el conjunto de Guillermo Almada volverá a jugar en casa, dónde se verá las caras con el Elche, que se encuentra en la misma situación de necesidad de lograr los tres puntos. Además, el Oviedo, que también se aferra al momento de Fede Viñas, visitará al Real Betis en La Cartuja para abrir el mes de mayo. El equipo carbayón recibirá al Getafe y tendrá el choque complicado en el Bernabéu frente al Real Madrid, que tiene complicada sus opciones de poder ganar el título de LaLiga, ya que está a nueve puntos del Barcelona.

Por último, el conjunto de Guillermo Almada cerrará la temporada con la visita del Alavés en el Carlos Tartiere y el adiós de la campaña en Son Moix frente al Mallorca.