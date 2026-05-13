Corberán﻿ no se fía de lucha del descenso: "Estamos muchos equipos en la misma tesitura"

El entrenador del Valencia ha dejado claro que solo se enfocan en el partido del Valencia, que decidirá si miran hacia arriba o hacia abajo en la dos últimas jornadas ya que "la igualdad está siendo máxima"

Carlos Corberán, técnico del Valencia Club de Fútbol, ha atendido a los medios de comunicación antes de medirse este jueves al Rayo Vallecano en un duelo vital para la permanencia, un duelo que puede determinar finalmente si mirar hacia arriba o hacia abajo las dos últimas jornadas.

"Tenemos que mirar de frente el partido del Rayo. Solo eso. Lo de Bilbao ya es pasado. Mañana pensamos en hacer un gran partido en Mestalla y sacar los tres puntos", ha asegurado el de Cheste, que ha confirmado la ausencia de Beltrán: "Lucas seguirá fuera, solo vuelve Thierry a la convocatoria".

Preguntado si no sería mejor mandar un mensaje de ambición y mirar hacia arriba, Corberán ha respondido: "No hay nada más ambicioso que ir a por los tres puntos ante el único equipo español que está en una final europea. La afición debe saber que vamos a ir con todo. Vamos a tener momentos complicados y queremos mantenernos fuertes. Nos importan mucho estos tres puntos. Nuestro compromiso con Mestalla va a ser máximo. El partido será exigente".

La afición mira hacia abajo

"Lo hace por la clasificación. Estamos muchos equipos en la misma tesitura. La igualdad está siendo máxima. La lucha es la misma. Nosotros miramos al Rayo. Tenemos que entender el partido y manejar los detalles. Cuando afición y equipo están juntos, somos más fuertes. Mestalla tiene una fortaleza brutal y nos hace mejor a todos".

Un Valencia con dos caras

"Cada rival es diferente. A veces funciona el planteamiento y otras veces no es así. El rival se ajusta y te lo pone difícil. Otras veces hay factores externos fruto del rendimiento como la frustración o el desánimo. En el fútbol hay que mantener la entereza y confianza. Es un juego técnico, táctico y mental. Manejarlos bien es el reto que todos los equipos tenemos".

Qué ambiente espera en Mestalla

"El apoyo va a ser bestial, el de las grandes ocasiones. Estoy convencido. Queremos dar lo mejor de nosotros. El Rayo tiene muchas virtudes".

Repetirá el doble pivote Guido-Pepelu

"Tomamos decisiones en función del mejor rendimiento del equipo y de cada jugador. Tengo confianza en todas las posibilidades que tenemos en el centro del campo".

El objetivo del final de temporada

"Hablar de objetivos no posibles no es un mensaje ambicioso. Lo ambicioso es luchar por el presente: pasar de 42 a 45 puntos. Nos van a exigir una barbaridad. Es el reto que tenemos con el escudo y camiseta que llevamos. Ojalá mañana tengamos 45. Hablar de 46, 47 o 48 no tiene sentido porque tenemos 42. He dado un objetivo: ganar al Rayo y acabar con 45 puntos. Esperemos que se pueda dar. La ambición es hacer el mejor partido ante un rival exigente. Cada partido es clave porque te llevar a un lugar u otro. Mañana no se puede conseguir más de 45 puntos".

Cánticos de Mestalla en su contra

"Cada persona que pertenecemos al Valencia tenemos la responsabilidad de hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible. Siempre trabajo para darle la vuelta a las críticas".

Sadiq

"No hay dos futbolistas iguales en un vestuario. Cada persona es diferente. Todos tenemos que enriquecernos y corregirnos entre nosotros, no hablo de Sadiq. Umar Sadiq dispara la ilusión en el valencianismo - Estadio Deportivoy el sentido del humor forma parte de su personalidad. Está ayudando al equipo".