Levante 2-0 Mallorca: Espí y Arriaga desatan la locura en el Ciutat y hunden al Mallorca

Levante UD y RCD Mallorca se enfrentaron en el Ciutat de Vàlencia durante la jornada 37 de LaLiga EA SPORTS, donde los goles de Carlos Espí y Kervin Arriaga dieron una vital victoria a los granotas en la lucha por la permanencia

La jornada 37 en LaLiga EA SPORTS nos llevó a un duelo directo por la permanencia en el Ciutat de Valéncia. El Levante UD recibía al RCD Mallorca, siendo los dos equipos que iniciaron la tarde del domingo en puestos de descenso.

Tras un partido pasado por agua, Carlos Espí en la primera mitad y Arriaga en la recta final, regalaban una vital victoria a los de Luis Castro para depender de sí mismos en la última jornada, mientras que el equipo de Martín Demichelis, penúltimos, necesitarán un milagro.

El Levante aprovecha un error del Mallorca para salir del descenso

El partido comenzó con una fuerte intensidad propia de dos equipos que se jugaban la permanencia. En una tarde muy lluviosa en el Ciutat de Vàlencia, sería el Mallorca quien empezara a llevar la voz cantante ante el Levante.

Sin muchas ocasiones, Luis Castro tendría que introducir un tempranero cambio tras la lesión de Jeremy Toljan en el minuto 23. El defensa granota sufría un problema muscular y era reemplazado por Nacho Pérez

Carlos Espí aprovecha el fallo defensivo del Mallorca

Pasada la media hora, cuando el conjunto bermellón más lo intentaba, llegaría la sorpresa por parte del Levante. Error garrafal en salida de balón de la defensa del Mallorca, donde David López perdía el balón ante Carlos Espí, que aprovechó la mala posición de Leo Román para definir a placer.

Poco después del tanto, el Mallorca pudo igualar con un gran remate de Luvumbo, el cual fue salvado por una mano providencial de Ryan. Tras dos minutos de añadido, el árbitro señalaba el camino a vestuarios. Los de Luis Castro habían realizado un tiro a portería, mientras que los de Demichelis tres.

El Levante depende de sí mismo para lograr la permanencia

Descontento con la primera mitad del Mallorca, Martín Demichelis realizó un cambio en el descanso, dando entrada a Olaizorla por David López, autor del error que precedió al tanto del Levante.

Mejoró el conjunto bermellón, pero los granotas, apoyados por su afición, lograron reponerse al alirón visitante para contar con algunas ocasiones, como un disparo de Iván Romero que salió rozando el palo derecho de Leo Román.

Demichelis mueve el banquillo y el Levante avisa

Introducía más cambios Demichelis, quien tuvo que sustituir a un lesionado Valjent por Calatayud en el minuto 69, aprovechando la ventana para dar entrada a Asano por Luvumbo. Cuatro cambios había realizado el técnico bermellón hasta el momento, muy descontento con su equipo.

Más enfadado iba a estar el argentino después de que Carlos Espí perdonara el segundo. Contragolpe del Levante directo a la portería de Leo Román que acabó con el delantero solo en el área. Erró la definición el jugador granota, que poco después tuvo otra clara ocasión tras un remate de cabeza, el cual salió rozando el larguero del Mallorca.

Doble expulsión en la recta final

El partido subía de pulsaciones cuando se acercaba a su recta final, viviendo un polémico momento cuando ya se había entrado en los últimos 10 minutos de juego. Ataque del Levante que acabó con un centro al área, donde Brugué trató de rematar de volea, pero la aparición de Mojica evitó el disparo. Los locales pedían penalti, cuando el colombiano se acercó a Brugué para recriminarle la acción con un tirón de pelo. El granota reaccionó mal, soltando un manotazo.

Arberola Rojas, que había mostrado dos tarjetas amarillas, fue llamado por el VAR y, tras revisar la acción, decidió expulsar a ambos jugadores. Jarro de agua fría para ambos equipos, que sentó peor en el Mallorca.

El Levante sentencia el encuentro

Poco después de reanudarse el partido, el Levante sentenciaba el encuentro a través de Arriaga. Centro desde la esquina izquierda para que el centrocampista granota batiera a Leo Román en el segundo palo, cuando restaban tres minutos reglamentarios.

Ya en el descuento, con ocho minutos de añadido, el equipo de Luis Castro tuvo otra grandísima oportunidad desde el punto de penalti. Mano señalada a Virgili tras un disparo de Tunde y De La era el encargado. El central realizó un lanzamiento picado que se fue directamente contra el larguero. Pero sin tiempo para mucho más, el Levante lograba una importantísima victoria.

El equipo de Luis Castro salía del descenso para depender de sí mismo en la última jornada, reduciendo las opciones de permanencia del Mallorca a casi un milagro durante la última jornada de Liga.

Ficha técnica

2 - Levante: Ryan, Toljan (Nacho Pérez, m.23), Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez, Olasagasti (Raghouber, m.92), Pablo Martínez, Arriaga, Iker Losada (Brugué, m.64), Iván Romero (Tundé, m.92) y Espí (Etta Eyong, m.92).

0 - Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent (Calatayud, m.68), David López (Olaitzola, m.46), Mojica; Darder, Samu Costa, Morlanes (Abdón, m.79), Pablo Torre (Virgili, m.61); Luvumbo (Asano, m.68) y Muriqi.

Goles: 1-0, m.32: Carlos Espí. 2-0, m.87: Arriaga.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité castellano-manchego). Sacó tarjeta amarilla a Nacho Pérez (m.30), Ryan (m.78) por parte de los locales y expulsó a Brugué y Mojica en el minuto 83.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo séptima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Ciutat de València ante 22.958 espectadores.